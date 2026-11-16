Prefeitura de Guarapari prepara concurso com mais de 500 vagas

A Prefeitura de Guarapari, no Sul do Espírito Santo, deve abrir em breve concurso público para a área do magistério municipal. A expectativa é de que sejam ofertadas mais de 500 vagas para professores e pedagogos e que o certame seja realizado no início de 2027.





Os estudos estão sendo conduzidos pela Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com outras pastas.





O objetivo do concurso será fortalecer a carreira docente e garantir a continuidade da melhoria do ensino municipal, por meio de um trabalho pedagógico consistente, planejado e de qualidade.





Os valores das remunerações, entretanto, ainda não foram informados pela administração municipal. Atualmente, a rede educacional de Guarapari conta com 64 escolas, sendo 14 unidades que oferecem educação em tempo integral.





“Estamos avançando em um estudo sério e responsável, em conjunto com a Secretaria de Educação e outras pastas, para realizar o maior concurso público dos últimos tempos na Educação de Guarapari, incluindo a formação de cadastro de reserva”, comenta o prefeito Rodrigo Borges.





Segundo o chefe do Executivo, o compromisso é valorizar os professores, fortalecer a carreira e oferecer um ensino de qualidade aos estudantes. “Investir nos profissionais da educação é investir diretamente no futuro do nosso município”, acrescenta.





A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, reforça que o trabalho integrado para a realização do concurso é feito para atender às necessidades da rede municipal de ensino.