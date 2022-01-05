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Educação

Prefeitura de Guarapari abre seleção com 90 vagas temporárias

Oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais (30), auxiliar de serviço escolar (25), cozinheiro (15), assistente administrativo (10) e vigia (10)

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jan 2022 às 12:24
Prefeitura de Guarapari, município que fica no litoral do Espírito Santo, abriu processo seletivo simplificado com 90 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são destinados a profissionais que tenham os níveis fundamental e médio. Os aprovados vão assinar contrato temporário. Clique aqui para ler o edital. 
 A remuneração mensal varia de R$ 1.100 a R$ 1.202,75, para carga horária de 40 horas semanais. As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Auxiliar de serviços gerais (30)
  • Auxiliar de serviço escolar (25)
  • Cozinheiro (15)
  • Assistente administrativo (10) 
  • Vigia (10) 
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari contrata profissionais na área da Educação Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, das 9h às 16h, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Av. Santa Clara, 13, Sol Nascente, Guarapari.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. A vigência do contrato de trabalho será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido em qualquer tempo por interesse da administração.

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