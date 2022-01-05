Prefeitura de Guarapari abre seleção com 90 vagas temporárias

A remuneração mensal varia de R$ 1.100 a R$ 1.202,75, para carga horária de 40 horas semanais. As oportunidades são para os seguintes cargos:

Auxiliar de serviços gerais (30)

Auxiliar de serviço escolar (25)

Cozinheiro (15)

Assistente administrativo (10)

Vigia (10)

Prefeitura de Guarapari contrata profissionais na área da Educação Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, das 9h às 16h, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Av. Santa Clara, 13, Sol Nascente, Guarapari.