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Temporários

Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para médicos

Candidatos podem se inscrever até o dia 8 de junho, na sede da Secretaria de Saúde do município; oferta é de três vagas para clínico geral

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jun 2021 às 12:26
Oportunidade de trabalho para médico
Oportunidade de trabalho para médico na Prefeitura de Guarapari Crédito: Pixabay
Prefeitura de Guarapari, município da Região Metropolitana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de médicos. São três vagas para clínico geral, com atuação em 24 horas semanais, e com remuneração de R$ 8 mil. Os contratos serão temporários.
Além da formação na área, é necessário que o candidato tenha registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e titulação compatível com a especialidade/área de atuação e que possuam experiência mínima de seis meses.
Os interessados podem se inscrever até 8 de junho de 2021, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba. O atendimento aos candidatos ocorre das 9h às 11h e das 13h às 17h.
Na ocasião, é necessário entregar a ficha de inscrição junto com os demais documentos comprobatórios mencionados no edital de abertura.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado e a convocação estão previstos para serem divulgados no dia 10 de junho.

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