Câmara de Vila Velha retoma concurso e define novo cronograma

Concurso da Câmara de Vereadores de Vila Velha estava suspenso desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

A Câmara de Vila Velha anunciou a retomada do concurso público para servidores que estava paralisado desde junho 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus . A seleção vai preencher 13 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior e o salário pode chegar a R$ 4,1 mil. Ao todo, foram registradas 4.972 inscrições.

De acordo com o novo cronograma, as provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em 15 de agosto de 2021. Além disso, houve alteração na banca responsável pelo certame. Agora, o processo seletivo está sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

O presidente da Casa, vereador Bruno Lorenzutti, explicou que, ao assumir o cargo, solicitou uma auditoria no contrato com o Instituto Access e foram detectadas irregularidades, ocasionando a suspensão do contrato. O trabalho foi feito juntamente com o Ministério Público do Estado (MPES)

“Com a mudança, teremos uma redução nos custos do contrato, que era de R$ 315 mil e passou para R$ 180 mil. É bom lembrar que o concurso não foi cancelado. Houve apenas a troca da banca organizadora”, resumiu Lorenzutti.

Para confirmar a participação no certame, os candidatos inscritos devem cadastrar seus dados em link disponível no site do Ibade, até 24 de junho. O presidente da Casa ressaltou que não haverá novo prazo de inscrição.

A Câmara de Vila Velha destacou que o candidato que, por causas transitórias após o período de inscrição, necessitar de atendimento especial para realizar as provas, ou aquele que não mais necessita desse atendimento requerido anteriormente deverá, até o último dia do cadastramento no site do Ibade, requerê-la pelo e-mail notificaçã [email protected] , enviando o laudo médico que ateste a condição especial ou declaração que afaste a necessidade.

A relação dos candidatos inscritos com os respectivos cargos está disponível no site da banca organizadora.

“Os novos servidores vão melhorar a eficiência do serviço público no Poder Legislativo municipal. Foram muitos anos sem a realização de concurso público. O último foi feito em 1992. A previsão é abrir um outro certame no ano que vem, para cargos que não foram oferecidos no atual”, destacou o presidente da Casa.