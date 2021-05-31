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13 vagas

Câmara de Vila Velha retoma concurso e define novo cronograma

Candidatos têm até o dia 24 de junho para cadastrar seus dados no site da nova empresa organizadora do certame. Provas objetivas serão aplicadas em 15 de agosto

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:29
Câmaras e prefeituras
Concurso da Câmara de Vereadores de Vila Velha estava suspenso desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19 Crédito: Vitor Jubini
A Câmara de Vila Velha anunciou a retomada do concurso público para servidores que estava paralisado desde junho 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. A seleção vai preencher 13 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior e o salário pode chegar a R$ 4,1 mil. Ao todo, foram registradas 4.972 inscrições.
De acordo com o novo cronograma, as provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em 15 de agosto de 2021. Além disso, houve alteração na banca responsável pelo certame. Agora, o processo seletivo está sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). 

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O presidente da Casa, vereador Bruno Lorenzutti, explicou que, ao assumir o cargo, solicitou uma auditoria no contrato com o Instituto Access e foram detectadas irregularidades, ocasionando a suspensão do contrato. O trabalho foi feito juntamente com o Ministério Público do Estado (MPES).
“Com a mudança, teremos uma redução nos custos do contrato, que era de R$ 315 mil e passou para R$ 180 mil. É bom lembrar que o concurso não foi cancelado. Houve apenas a troca da banca organizadora”, resumiu Lorenzutti. 
Para confirmar a participação no certame, os candidatos inscritos devem cadastrar seus dados em link disponível no site do Ibade, até 24 de junho. O presidente da Casa ressaltou que não haverá novo prazo de inscrição.
A Câmara de Vila Velha destacou que o candidato que, por causas transitórias após o período de inscrição, necessitar de atendimento especial para realizar as provas, ou aquele que não mais necessita desse atendimento requerido anteriormente deverá, até o último dia do cadastramento no site do Ibade, requerê-la pelo e-mail notificaçã[email protected], enviando o laudo médico que ateste a condição especial ou declaração que afaste a necessidade.
A relação dos candidatos inscritos com os respectivos cargos está disponível no site da banca organizadora.
“Os novos servidores vão melhorar a eficiência do serviço público no Poder Legislativo municipal. Foram muitos anos sem a realização de concurso público. O último foi feito em 1992. A previsão é abrir um outro certame no ano que vem, para cargos que não foram oferecidos no atual”, destacou o presidente da Casa.
O concurso oferece vagas para auditor interno (1), contador (1), procurador (1), assistente legislativo (2), assessor legislativo (2), auxiliar de coordenação legislativa (2), técnico em informática (2) e redator de atas legislativas (2). O salário para os cargos de nível superior é de R$ 4.174,90, enquanto que para os de nível médio R$ 2.254,46.

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