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Nível médio

Prefeitura de Cariacica abre seleção para DTs na área de Educação

Oportunidades são para os cargos de cuidador escolar e assistente de CMEI. Inscrições podem ser feitas de 1° a 7 de junho, no site da prefeitura

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 mai 2021 às 15:53
Câmaras e prefeituras
Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar temporários Crédito: Vitor Jubini
Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais em regime de designação temporária (DT) na área da Educação. As chances são para os cargos de cuidador escolar e assistente de CMEI e exigem que os candidatos tenham o nível médio. O salário é de R$ 1.102,06 e a carga horária de 40 horas semanais.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A duração do contrato de trabalho será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site da prefeitura no período de 10h do dia 1º de junho até 17h do dia 7 de junho.
O processo seletivo contará com duas etapas, a avaliação de títulos de caráter classificatório; e análise de documentação de caráter eliminatório.

SAIBA MAIS

Cuidador escolar

Vagas: cadastro de reserva.
Carga horária: 40 horas semanais.
Remuneração: R$ 1.102,06.
Requisito: ensino médio completo.
  • Atribuições do cargo: 
  • Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento das atividades rotineiras de vida autônoma; 
  • Cuidar para que ele(a) tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ele(a) somente as atividades que não consiga fazer de forma autônoma; 
  • Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe escolar;
  • Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada;
  • Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; 
  • Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares; 
  • Auxiliar na locomoção em todos os ambientes escolares;
  • Realizar mudanças de posição para maior conforto da pessoa assistida;
  • Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento da pessoa cuidada que sejam observadas; 
  • Acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades cotidianas da pessoa com deficiência durante a permanência na escola; 
  • Acompanhar os alunos em atividades pedagógicas propostas fora do ambiente escolar como aulas de campo; 
  • Acompanhar e auxiliar os alunos que fazem uso do transporte adaptado no percurso entre casa e escola e vice-versa.

Assistente de CMEI

Vagas: cadastro de reserva.
Carga horária: 40 horas semanais.
Remuneração: R$ 1.102,06.
Requisitos: ensino médio completo e curso de no mínimo 120 horas de berçarista, ou cuidador escolar, ou auxiliar/assistente de creche.
  • Atribuições do cargo: 
  • Desempenhar atividades de apoio aos trabalhos pedagógicos quanto ao cuidado às  crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI’s, por meio de interação com as práticas educativas, contribuindo para a aprendizagem, desenvolvimento e socialização das crianças.

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