Prefeitura de Cariacica abre seleção para DTs na área de Educação

A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais em regime de designação temporária (DT) na área da Educação. As chances são para os cargos de cuidador escolar e assistente de CMEI e exigem que os candidatos tenham o nível médio. O salário é de R$ 1.102,06 e a carga horária de 40 horas semanais.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A duração do contrato de trabalho será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site da prefeitura no período de 10h do dia 1º de junho até 17h do dia 7 de junho.
O processo seletivo contará com duas etapas, a avaliação de títulos de caráter classificatório; e análise de documentação de caráter eliminatório.
SAIBA MAIS
Cuidador escolar
Vagas: cadastro de reserva.
Carga horária: 40 horas semanais.
Remuneração: R$ 1.102,06.
Requisito: ensino médio completo.
- Atribuições do cargo:
- Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento das atividades rotineiras de vida autônoma;
- Cuidar para que ele(a) tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ele(a) somente as atividades que não consiga fazer de forma autônoma;
- Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe escolar;
- Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada;
- Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;
- Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;
- Auxiliar na locomoção em todos os ambientes escolares;
- Realizar mudanças de posição para maior conforto da pessoa assistida;
- Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento da pessoa cuidada que sejam observadas;
- Acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades cotidianas da pessoa com deficiência durante a permanência na escola;
- Acompanhar os alunos em atividades pedagógicas propostas fora do ambiente escolar como aulas de campo;
- Acompanhar e auxiliar os alunos que fazem uso do transporte adaptado no percurso entre casa e escola e vice-versa.
Assistente de CMEI
Vagas: cadastro de reserva.
Carga horária: 40 horas semanais.
Remuneração: R$ 1.102,06.
Requisitos: ensino médio completo e curso de no mínimo 120 horas de berçarista, ou cuidador escolar, ou auxiliar/assistente de creche.
- Atribuições do cargo:
- Desempenhar atividades de apoio aos trabalhos pedagógicos quanto ao cuidado às crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI’s, por meio de interação com as práticas educativas, contribuindo para a aprendizagem, desenvolvimento e socialização das crianças.