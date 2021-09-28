Prefeitura da Serra contrata médicos plantonistas temporários

A Prefeitura da Serra vai contratar médicos plantonistas temporários nas especialidades de clínica geral e pediatria. Os profissionais vão realizar dois plantões de 12 horas por mês na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. O edital de abertura do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (28).
A remuneração por plantão realizado durante a semana será de R$ 1.158,18, enquanto que nos finais de semana de R$ 1.563.54. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
As inscrições podem ser feitas, por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site da prefeitura até as 12h do dia 30 de setembro de 2021.
A seleção será realizada em apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 4 de outubro.