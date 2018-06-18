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Prefeitura da Serra contrata engenheiros e arquitetos temporários

Interessados podem se inscrever até às 18 horas desta terça-feira (19); seleção será feita por meio de prova de títulos

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 22:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2018 às 22:39
Prefeitura da Serra vai contratar profissionais de nível superior Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária de engenheiro civil, engenheiro ambiental e arquiteto. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. 
O salário para todos os cargos é de R$ 3.497,77, mais auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais. De acordo com o edital, os candidatos precisam ter curso superior e carteira de habilitação
Os profissionais contratados vão atuar nas secretarias de Desenvolvimento Urbano, Obras e Meio Ambiente, com as novas demandas de projetos de obras públicas em fase de contratação junto aos órgãos federais, entre outras demandas temporárias.
Os interessados podem se inscrever até as 18 horas da próxima terça-feira (19), no site processoseletivo.serra.es.gov.br. Após a inscrição, os profissionais serão convocados para apresentação de documentos. 
Os contratos terão duração de um ano, podendo ser prorrogados por igual período.

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