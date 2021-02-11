Polícia Federal reabre inscrição para 1,5 mil vagas até as 18 horas

Polícia Federal vai ganhar reforço de 1.500 profissionais Crédito: Polícia Federal / Divulgação

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal terminam às 18 horas desta quinta-feira (11). O certame tem como objetivo preencher 1.500 vagas, distribuídas por quatro carreiras, e teve as inscrições reabertas após ter sido, inicialmente, encerradas na terça-feira. O salário é de R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista. Já para delegado, a remuneração é de R$ 23.692,74.

Além das oportunidades iniciais, há a expectativa de convocação de 500 excedentes no início de 2022, totalizando 2.000 nomeações, conforme divulgou por diversas vezes o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O atendimento aos candidatos é feito, somente pela internet, no site do Cebraspe . A taxa de participação é de R$ 250 para o cargo de delegado e de R$ 180 para os demais.

De acordo com o edital de abertura do certame, a oferta é de 893 para o cargo de agente, 400 para escrivão, 123 para delegado e 84 para papiloscopista. Todos os cargos exigem nível superior em qualquer área, com exceção do posto de delegado que precisa ter formação em Direito. Os candidatos também precisam ter carteira de habilitação categoria "B" ou acima.

As quatro carreiras têm jornada semanal de 40 horas. De acordo com o edital, os contratados atuarão, preferencialmente, no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de unidades de fronteira.

Do total de vagas, o edital reserva 20% a candidatos que se autodeclararem negros e 5% a pessoas com deficiência.