PMES, Prefeitura da Serra e TSE: concursos e seleções têm 35 mil vagas

Pelo menos 190 concursos públicos e processos seletivos têm editais publicados para contratação de mais de 35 mil servidores efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em câmaras municipais, polícias militares, prefeituras, governos estaduais, tribunais, universidades, entre outros órgãos.
O destaque da semana fica por conta do concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, que já está com inscrições abertas. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após os três anos de curso de formação, será de R$ 10.005. O prazo segue até 8 de julho.
Outro certame com edital em andamento é o da Prefeitura da Serra, que visa preencher 895 vagas para professores, com salários que chegam a R$ 4,5 mil, conforme a titulação do candidato. Os interessados têm até 23 de junho para garantir a participação no processo seletivo.
As inscrições para o concurso do Conselho Regional de Odontologia terminam nesta segunda-feira (10). A oferta é de cinco oportunidades para o cargo de assistente administrativo. Para participar, é necessário ter o nível médio e Carteira de Habilitação.
Quem quer trabalhar na Justiça Eleitoral já pode se inscrever no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 412 vagas imediatas para os cargos de técnico e analista judiciários, todos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva e oportunidades para o Espírito Santo. Os ganhos podem chegar a R$ 13.994. O prazo segue até 18 de julho.
O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.