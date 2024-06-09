PMES, Prefeitura da Serra e TSE: concursos e seleções têm 35 mil vagas

Pelo menos 190 concursos públicos e processos seletivos têm editais publicados para contratação de mais de 35 mil servidores efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os postos são para trabalhar em câmaras municipais, polícias militares, prefeituras, governos estaduais, tribunais, universidades, entre outros órgãos.

Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros

O destaque da semana fica por conta do concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, que já está com inscrições abertas. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após os três anos de curso de formação, será de R$ 10.005. O prazo segue até 8 de julho.

Outro certame com edital em andamento é o da Prefeitura da Serra, que visa preencher 895 vagas para professores , com salários que chegam a R$ 4,5 mil, conforme a titulação do candidato. Os interessados têm até 23 de junho para garantir a participação no processo seletivo.

As inscrições para o concurso do Conselho Regional de Odontologia terminam nesta segunda-feira (10). A oferta é de cinco oportunidades para o cargo de assistente administrativo. Para participar, é necessário ter o nível médio e Carteira de Habilitação.

Quem quer trabalhar na Justiça Eleitoral já pode se inscrever no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 412 vagas imediatas para os cargos de técnico e analista judiciários, todos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva e oportunidades para o Espírito Santo. Os ganhos podem chegar a R$ 13.994. O prazo segue até 18 de julho.