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Carreira pública

PMES, Prefeitura da Serra e TSE: concursos e seleções têm 35 mil vagas

Oportunidades são para 190 certames e processos seletivos em todo o país, para trabalhar em cargos efetivos e temporários
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jun 2024 às 18:04

Publicado em 09 de Junho de 2024 às 18:04

Pelo menos 190 concursos públicos e processos seletivos têm editais publicados para contratação de mais de 35 mil servidores efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em câmaras municipais, polícias militares, prefeituras, governos estaduais, tribunais, universidades, entre outros órgãos.
Quartel da Policia Militar
Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros
O destaque da semana fica por conta do concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, que já está com inscrições abertas. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após os três anos de curso de formação, será de R$ 10.005. O prazo segue até 8 de julho.
► Concurso da PM do ES: conheça a carreira de oficial combatente
Outro certame com edital em andamento é o da Prefeitura da Serra, que visa preencher 895 vagas para professores, com salários que chegam a R$ 4,5 mil, conforme a titulação do candidato. Os interessados têm até 23 de junho para garantir a participação no processo seletivo.
As inscrições para o concurso do Conselho Regional de Odontologia terminam nesta segunda-feira (10). A oferta é de cinco oportunidades para o cargo de assistente administrativo. Para participar, é necessário ter o nível médio e Carteira de Habilitação.
Quem quer trabalhar na Justiça Eleitoral já pode se inscrever no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 412 vagas imediatas para os cargos de técnico e analista judiciários, todos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva e oportunidades para o Espírito Santo. Os ganhos podem chegar a R$ 13.994. O prazo segue até 18 de julho.
O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.

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