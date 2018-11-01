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PM e Corpo de Bombeiros convocam para o teste físico

Candidatos podem entrar com recursos no período de 14 a 16 de novembro; são 417 oportunidades

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 17:43
Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta terça-feira (13) o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física, que foram realizados no última semana.
Soldado da PM 
Oficial combatente da PM
Soldado músico da PM 
Soldado do Corpo de Bombeiros 
Oficial combatente do Corpo de Bombeiros 
Os candidatos que não concordarem com o resultado podem entrar com recurso no período de 14 a 16 de novembro de 2018, no site www.institutoaocp.org.br.
Os certames terão ainda exame psicossomático, investigação social, exame de saúde, entrega da documentação para fins de classificação e o curso de formação.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.
 
 

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