PM e Corpo de Bombeiros convocam para o teste físico

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta terça-feira (13) o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física, que foram realizados no última semana.
Os candidatos que não concordarem com o resultado podem entrar com recurso no período de 14 a 16 de novembro de 2018, no site www.institutoaocp.org.br.
Os certames terão ainda exame psicossomático, investigação social, exame de saúde, entrega da documentação para fins de classificação e o curso de formação.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.