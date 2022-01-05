Petrobras encerra inscrições para 4,5 mil vagas nesta quarta-feira

A oferta é de 4.537 vagas para cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 11.716,82. Do total de postos, 757 são para preenchimento imediato e 3.780 para formação de cadastro reserva. Conforme o edital, as oportunidades estão distribuídas entre 24 carreiras.

Além da remuneração, os aprovados terão direito a plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de previdência complementar (opcional) e incentivos educacionais para dependentes.

Petrobras contará com novos profissionais de nível superior Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As chances são para profissionais com formação nas áreas de administração, comércio e suprimento, transporte marítimo, análise de sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), ciência de dados, economia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de equipamentos (terminais e dutos, elétrica, eletrônica, inspeção e mecânica), engenharia de petróleo, engenharia de processamento, engenharia de produção, engenharia de segurança de processo, engenharia de segurança do trabalho, engenharia naval, geofísica (física e geologia) e geologia.

A prova objetiva será aplicada no dia 20 de fevereiro, em todas as capitais brasileiras. Os candidatos terão que responder 120 questões do tipo "certo" ou "errado" em, no máximo, quatro horas. O conteúdo programático engloba Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos.

Para o cargo de engenheiro de segurança, haverá também análise de títulos. O período para envio dos documentos comprobatórios ficará aberto entre 24 e 25 de maio.