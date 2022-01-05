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Nível superior

Petrobras encerra inscrições para 4,5 mil vagas nesta quarta-feira

Candidatos têm até as 18 horas para garantir a participação no processo seletivo; oportunidades são para preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 09:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jan 2022 às 09:39
As inscrições para o concurso público da Petrobras terminam nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Os interessados devem garantir a participação no processo seletivo até as 18 horas, no endereço eletrônico do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 79,83.
A oferta é de 4.537 vagas para cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 11.716,82. Do total de postos, 757 são para preenchimento imediato e 3.780 para formação de cadastro reserva. Conforme o edital, as oportunidades estão distribuídas entre 24 carreiras.
Além da remuneração, os aprovados terão direito a plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de previdência complementar (opcional) e incentivos educacionais para dependentes.
Edifício sede da Petrobras
Petrobras contará com novos profissionais de nível superior Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
As chances são para profissionais com formação nas áreas de administração, comércio e suprimento, transporte marítimo, análise de sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), ciência de dados, economia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de equipamentos (terminais e dutos, elétrica, eletrônica, inspeção e mecânica), engenharia de petróleo, engenharia de processamento, engenharia de produção, engenharia de segurança de processo, engenharia de segurança do trabalho, engenharia naval, geofísica (física e geologia) e geologia.
A prova objetiva será aplicada no dia 20 de fevereiro, em todas as capitais brasileiras. Os candidatos terão que responder 120 questões do tipo "certo" ou "errado" em, no máximo, quatro horas. O conteúdo programático engloba Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos.
Para o cargo de engenheiro de segurança, haverá também análise de títulos. O período para envio dos documentos comprobatórios ficará aberto entre 24 e 25 de maio.
A seleção terá validade de 12 meses, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da estatal, conforme estabelece o edital.

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