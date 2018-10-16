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Jovens talentos

Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1,1 mil

Vagas são destinadas a estudantes de níveis técnico e superior; confira como se inscrever
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 14:38

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 14:38

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio abertas nesta semana. As bolsas podem chegar a R$ 1,1 mil mensais. Há chances para estudantes de níveis técnico e superior.
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BRK AMBIENTAL
A BRK Ambiental, empresa privada de saneamento, abriu 105 vagas para o Programa de Estágio 2019. Do total de chances, três são para estudantes de Cachoeiro de Itapemirim, dos cursos de Ciências Biológica ou Química, Engenharias e Ciências da Computação.
Para participar é preciso que o aluno esteja para se formar entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Para algumas posições, é necessário ter inglês intermediário.
As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro, no site www.estagiobrkambiental.com.br.
IEL
O IEL está com diversas vagas de estágio abertas esta semana. Os interessados podem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es. As bolsas podem variar de R$ 550 a R$ 1 mil.
Há chances para estudantes dos cursos de técnico em meio ambiente, técnico em edificações, técnico em informática, marketing, publicidade e propaganda, desenho industrial, design de produtos, ciência da computação, sistema da informação, análise e desenvolvimento de sistema, administração, técnico em administração, pedagogia, administração, técnico em mecânica, ciências contábeis e ciências econômicas.
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
A Procuradoria Geral do Estado está com 30 vagas de estágio destinadas aos estudantes do 2º semestre do curso de graduação em Direito. Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro, tendo que preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected].
Os contratados devem atuar em jornadas de 20h semanais, com Bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.
 

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