Oito concursos e seleções abertos com salário de quase R$ 14 mil no ES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas, até sexta-feira (21), para seleção de professores para as turmas do Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública de Ensino à Rede Federal, o Partiu IF. A oferta é de R$ 75 vagas. Os selecionados atuarão no Ifes como bolsistas e receberão o valor fixo de R$ 1.430. A carga horária será de 10 horas semanais e a duração do curso será de 9 meses, entre abril e dezembro de 2025. A vigência da bolsa será de 12 meses.