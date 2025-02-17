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Efetivos e temporários

Oito concursos e seleções abertos com salário de quase R$ 14 mil no ES

São mais de 80 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade; os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 11:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 fev 2025 às 11:45
Ifes Campus Vitória
Ifes tem seleção aberta para professores Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos oito concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
As inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) terminam nesta terça-feira (18). São 460 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, ambos voltados para quem tem nível superior. Do total de oportunidades, três são destinadas ao Espírito Santo. A remuneração é de R$ 9.994.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas, até sexta-feira (21), para seleção de professores para as turmas do Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública de Ensino à Rede Federal, o Partiu IF. A oferta é de R$ 75 vagas. Os selecionados atuarão no Ifes como bolsistas e receberão o valor fixo de R$ 1.430. A carga horária será de 10 horas semanais e a duração do curso será de 9 meses, entre abril e dezembro de 2025. A vigência da bolsa será de 12 meses.
A Prefeitura da Serra está com processo seletivo em aberto para a contratação de médicos diaristas e plantonistas temporários. A carga horária prevista para o cargo varia de 20 a 30 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 3.376,85 a R$ 3.904,19, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000 e insalubridade (depende do LTCAT). Os interessados podem se inscrever até terça-feira (18).
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistente administrativo. A seleção vai formar cadastro de reserva e o candidato precisa ter o ensino médio e mais de 18 anos. A remuneração mensal é de R$ 1.913,82. Os interessados podem se inscrever até 28 de fevereiro. Os selecionados vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo estadual.
Seguem até 27 de fevereiro as inscrições para o concurso do Ministério Público da União. A instituição atualizou a oferta de 152 para 172 o total de vagas ofertadas no certame. Para o Espírito Santo, são duas vagas. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.

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