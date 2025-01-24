Concurso do Ibama terá 460 vagas e salário inicial de R$ 9.994

SÃO PAULO - O edital do novo concurso público do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) foi publicado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), banca responsável pela seleção, com 460 vagas e formação de cadastro reserva.

As vagas são exclusivas para cargos de nível superior e os salários iniciais são de R$ 9.994,60, com jornada semanal de 40 horas. Todas as vagas são para o cargo de analista, com 130 para aqueles que trabalharão com a área administrativa e 330 para o setor ambiental.

Agente do Ibama: concurso terá 460 vagas e formação de cadastro reserva. Crédito: Divulgação

As inscrições poderão ser feitas a partir das 10h do dia 30 de janeiro até as 18h de 18 de fevereiro, por meio do site do Cesbraspe. As taxas de inscrição serão de R$ 95.

O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 20 de fevereiro. Para pedir a isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá enviar documentos para comprovar que está inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou que é doador de medula óssea.

Segundo a banca, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% deverão ser preenchidas por candidatos negros.

QUAIS SÃO AS VAGAS?

Para concorrer aos cargos de analista (administrativo e ambiental), os participantes devem apresentar diploma de conclusão de graduação em nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação).

A remuneração inicial é de R$ 9.994,60 com possibilidade de percepção da Gratificação de Qualificação (GQ I Especialização: R$ 464,00 ou GQ II Mestrado: R$ 922,00 ou GQ III Doutorado: R$ 1.387,00).

Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, avalia que o novo certame é uma boa oportunidade para quem já está se preparando para outras provas."Quem já estava se preparando para o ICMBio, que foi prorrogado, pode já aproveitar o ritmo e continuar para o Ibama. As provas terão uma semana de distância, entre o final de março e início de abril", afirma.

É importante, no entanto, que os candidatos se atentem para as particularidades de cada uma das seleções, principalmente com relação às questões de conhecimento básico.

COMO SERÁ O CONCURSO?

A seleção contará com a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas valerão, ao todo, 120 pontos com a duração de 4 horas e 30 minutos. A prova discursiva valerá 20 pontos e consistirá em uma redação de até 30 linhas.

A avaliação de títulos valerá dez pontos e será possível apresentar:

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado relacionado ao cargo/tema a que concorre

Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado relacionado ao cargo/tema a que concorre



Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a relacionado ao cargo/tema a que concorre



Exercício de atividade autônoma ou profissional de nível superior na Administração Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções relacionada ao cargo/tema a que concorre

CRONOGRAMA DO CONCURSO