Multinacional abre quase 60 vagas de trabalho no ES

Uma multinacional, que vai entrar em operação em janeiro, está com 57 vagas de emprego abertas para profissionais da área operacional. A empresa vai fabricar tubos no município da Serra e está em processo de contratação de pessoal.
O nome da companhia não foi divulgado. Os interessados devem mandar o currículo para o e-mail [email protected] e no assunto colocar a vaga de interesse.
Confira as vagas
- Almoxarife (1)
- Controlador de inspeção (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista manutenção (2)
- Inspetor de qualidade (13)
- Inspetor de qualidade - aderência / reparador (2)
- Líder logística (1)
- Líder manutenção (1)
- Líder qualidade (1)
- Mecânico manutenção (2)
- Operador de logística (5)
- Operador de logística - controlador (1)
- Operador de máquinas operatrizes (1)
- Operador de produção (23)
- Técnico de laboratório (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)