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Operacional

Multinacional abre quase 60 vagas de trabalho no ES

Empresa de fabricação de tubos vai começar a operar em janeiro do município da Serra; veja quais os cargos e como participar do processo seletivo

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 09:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 dez 2022 às 09:42
Carteira de trabalho, trabalhador
Carteira de trabalho, trabalhador Crédito: Shutterstock
Uma multinacional, que vai entrar em operação em janeiro, está com 57 vagas de emprego abertas para profissionais da área operacional. A empresa vai fabricar tubos no município da Serra e está em processo de contratação de pessoal.
O nome da companhia não foi divulgado. Os interessados devem mandar o currículo para o e-mail [email protected] e no assunto colocar a vaga de interesse.

Confira as vagas

  • Almoxarife (1)
  • Controlador de inspeção (1)
  • Eletricista (1)
  • Eletricista manutenção (2)
  • Inspetor de qualidade (13)
  • Inspetor de qualidade - aderência / reparador (2)
  • Líder logística (1)
  • Líder manutenção (1)
  • Líder qualidade (1)
  • Mecânico manutenção (2)
  • Operador de logística (5)
  • Operador de logística - controlador (1)
  • Operador de máquinas operatrizes (1)
  • Operador de produção (23)
  • Técnico de laboratório (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (1)

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