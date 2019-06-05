MPT vai abrir concurso público para procurador

O próximo passo será a formação de uma comissão organizadora, o que será incluído na pauta de uma próxima sessão. A oferta de vagas ainda não está definida, bem como a previsão para abertura do processo seletivo.

Para ser procurador do trabalho, o candidato precisa ter formação em Direito e três anos de experiência jurídica. A remuneração do cargo gira em torno de R$ 28,9 mil, de acordo com o Portal da Transparência.

O último concurso foi realizado em 2017, com uma vaga para o MPT de Belo Horizonte (MG). Os participantes fizeram provas objetivas, discursiva, avaliação prática, oral e de títulos.