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MPT vai abrir concurso público para procurador

Remuneração do cargo chega a R$ 28,9 mil; processo seletivo será realizado em breve

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 19:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jun 2019 às 19:24
O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai abrir concurso público para o cargo de procurador do trabalho em breve. O 21º certame da instituição foi autorizado em sessão extraordinária do Conselho Superior na tarde da última terça-feira (4).
> Polícia Federal quer abrir concurso com mais de 3,4 mil
O próximo passo será a formação de uma comissão organizadora, o que será incluído na pauta de uma próxima sessão. A oferta de vagas ainda não está definida, bem como a previsão para abertura do processo seletivo.
Para ser procurador do trabalho, o candidato precisa ter formação em Direito e três anos de experiência jurídica. A remuneração do cargo gira em torno de R$ 28,9 mil, de acordo com o Portal da Transparência.
O último concurso foi realizado em 2017, com uma vaga para o MPT de Belo Horizonte (MG). Os participantes fizeram provas objetivas, discursiva, avaliação prática, oral e de títulos.
> Leia mais sobre concurso e emprego
 

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