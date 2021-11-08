Ministério da Justiça abre seleção com 66 vagas e salário de R$ 6,1 mil

Sede do Ministério da Justiça em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Ministério da Justiça e da Segurança Pública está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de técnicos de nível superior. A oferta é de 66 vagas. A remuneração é de R$ 6.130, para carga horária de 40 horas semanais. O edital de abertura da seleção foi publicado nesta segunda-feira (8).

As oportunidades são temporárias e os selecionados vão atuar na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), pasta vinculada ao ministério, em Brasília.

Os postos são para os seguintes perfis:

Técnico especializado em gestão de ativos e parcerias - 57 vagas

Técnico especializado em formação e capacitação - 3 vagas

Técnico especializado em pesquisa e análise de dados - 6 vagas

Para participar da seleção, os candidatos devem ter experiência mínima de três anos (em organizações públicas ou privadas) ou título de especialização, mestrado ou doutorado na área de atuação.

As inscrições podem ser feitas até 17 de novembro de 2021, no endereço eletrônico do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 76 para todos os cargos. O pagamento deve ser feito até 1º de dezembro.

A seleção terá provas objetivas e de títulos. Os exames serão aplicados no dia 19 de dezembro. Os candidatos terão que responder 120 questões, divididas pelas disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Conhecimentos Específicos.

A validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

VEJA OS REQUISITOS DOS CARGOS

Técnico especializado em gestão de ativos e parcerias

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito ou Contabilidade ou Administração, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acrescido de experiência profissional superior a três anos em organizações públicas ou privadas; ou de título de pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado, em qualquer dessas áreas.

Atribuições: realizar análises de documentos administrativos, elaboração de notas técnicas, pareceres, informações e documentos oficiais e atualizações cadastrais em sistemas de informação, com informações atinentes à destinação de ativos do fundo nacional antidrogas, bem como fiscalização e gestão de contratos de alienação e processos vinculados à articulação e fomento da Política sobre Drogas

Técnico especializado em formação e capacitação

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Pedagogia, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de experiência profissional superior a três anos em organizações públicas ou privadas; ou de título de pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado na área

Atribuições: realizar análises de planejamento e acompanhamento da execução de cursos, seminários e demais eventos de capacitação e formação, elaboração de notas técnicas, informações e documentos oficiais e demais atividades correlacionadas.

Técnico especializado em pesquisa e análise de dados

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Estatística ou Matemática, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acrescido de experiência profissional superior a três anos em organizações públicas ou privadas; ou de título de pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado na área.