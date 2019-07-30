De graça

Mais de mil vagas para aprender uma profissão

Oportunidades são para se qualificar em Vitória e Serra; há chances para cuidador de idosos, recepcionista, área de vendas, entre outras

Publicado em 30 de julho de 2019 às 14:15 - Atualizado há 6 anos

Entre as ofertas, há vagas para informática básica Crédito: Pinterest

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou até mesmo investir no próprio negócio devem ficar atentos às oportunidades abertas em cursos de qualificação. E o melhor de tudo, as aulas são de graça.

As chances estão disponíveis na Serra, no Cebrac e na Juventude Ativa, e em Vitória, na Unimed.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrições.

Cebrac Serra

Vagas: São 70 chances, sendo 30 para rotinas administrativas, 20 para internet e redes e 20 para conhecimentos na área de Farmácia. As aulas serão sempre na sexta-feira, na sede da instituição.

Inscrições: podem ser feitas até amanhã, na Rua Cassemiro de Abreu, 360, Laranjeiras. Tel. 3065-3555.

Juventude Ativa

Vagas: São mil oportunidades em cursos presenciais e a distância. As chances são para auxiliar administrativo (75), recepcionista (25), porteiro (75), elétrica predial (25), manutenção elétrica (25), comandos elétricos (25), informática básica (125), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (75), auxiliar de saúde bucal (75), manicure e pedicure (25), unhas de gel (25), maquiagem (20), designer de sobrancelha (20), corte de cabelo (20), cuidador de pessoas com deficiência (20), depilação (20), auxiliar de logística (50), representação parlamentar (50), berçarista (50), inglês (50), recepcionista (50), telemarketing (50), operador de caixa (50) e técnicas de vendas (50).

Inscrições: até dia 10 de agosto, das 13 as 17h de segunda a sexta, das 8h as 16h no sábado. O atendimento ocorre na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras. Informações: www.juventudeativa.org.br ou 99610-6606 (telefone e WhatsApp). O aluno não paga mensalidade, somente paga taxa única a partir de R$ 69,90 para contribuir com os materiais didáticos, de aulas praticas e custos.

Unimed

Vagas: Oportunidades para curso gratuito de cuidador de idosos. As aulas contam com apoio do Senac.

Inscrições: no site www.centralnacionalunimed.com.br/unimedativa. Para as aulas que começam no dia 17 de agosto, os interessados podem se inscrever até 9 de agosto. A turma que começam no dia 21 de setembro terá prazo de 23 de agosto a 14 de setembro.





