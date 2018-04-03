Mais de 600 vagas para se qualificar em Vila Velha

Quem mora em Vila Velha e busca qualificação profissional pode se candidatar a uma das 610 vagas abertas para cursos presenciais gratuitos em Aribiri e Cidade da Barra. São 23 opções de cursos de áreas distintas oferecidos pelo projeto OportunidadES.
As inscrições começam nesta terça-feira (3) e terminam no domingo (8), no site www.oportunidades.es.gov.br.
Os moradores de Aribiri foram beneficiados com 310 vagas para 13 opções de cursos. Já o bairro Cidade da Barra recebeu 300 vagas para 10 opções. Atendimento ao cliente, maquiagem básica, inglês básico, auxiliar de secretaria e panificação estão entre as opções nas duas ofertas.
Aribiri
UMEF Ofelia Escobar
Endereço: Rua Ramiro Leal Réis
Cursos: atendimento ao cliente (20), balconista de farmácia (20), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), panificação (30), porteiro (30).
Primeira Igreja Batista em Aribiri
Endereço: Rua José Bonifácio, 206
Cursos: auxiliar de logística e produção (20), cuidador de idosos (20), decoração de festas (20), fotografia (20), maquiagem básica (20), recepcionista (20).
Cidade da Barra
Endereço: Rua Casemiro de Abreu
Cursos: auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), customização de roupas (30), design de sobrancelhas (30), inglês básico (30), maquiagem básica (30), porteiro (30), recepcionista (30).