Mais de 600 vagas para se qualificar em Vila Velha

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

Quem mora em Vila Velha e busca qualificação profissional pode se candidatar a uma das 610 vagas abertas para cursos presenciais gratuitos em Aribiri e Cidade da Barra. São 23 opções de cursos de áreas distintas oferecidos pelo projeto OportunidadES.

As inscrições começam nesta terça-feira (3) e terminam no domingo (8), no site www.oportunidades.es.gov.br

Os moradores de Aribiri foram beneficiados com 310 vagas para 13 opções de cursos. Já o bairro Cidade da Barra recebeu 300 vagas para 10 opções. Atendimento ao cliente, maquiagem básica, inglês básico, auxiliar de secretaria e panificação estão entre as opções nas duas ofertas.

Aribiri

UMEF Ofelia Escobar

Endereço: Rua Ramiro Leal Réis

Cursos: atendimento ao cliente (20), balconista de farmácia (20), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), panificação (30), porteiro (30).

Primeira Igreja Batista em Aribiri

Endereço: Rua José Bonifácio, 206

Cursos: auxiliar de logística e produção (20), cuidador de idosos (20), decoração de festas (20), fotografia (20), maquiagem básica (20), recepcionista (20).

Cidade da Barra

Endereço: Rua Casemiro de Abreu