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Educação

Linhares abre seleção com 220 vagas para professor e pedagogo

Inscrições já estão abertas; profissionais vão assinar contrato temporário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 12:50

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 12:50

Sede da Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de 220 professores e pedagogos temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária para as funções é de 25 horas semanais e salário de R$ 1.534,59.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a seleção é necessária para suprir vagas de profissionais efetivos que estão ausentes de suas funções por motivo de licenças médicas e/ou de interesses particulares ou ainda, afastamento para assumirem cargos como direção e coordenação escolar, dentre outros casos.
As vagas são para preenchimento dos seguintes cargos: Técnico Pedagógico (Pedagogo); Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual (AEE); Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Ensino Religioso; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Tradutor Intérprete, Instrutor de Libras e Professor Bilíngue .
As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, pela internet, no site www.idcap.org.br. A taxa de participação é de R$ 60.
A novidade da seleção deste ano é a aplicação de provas objetivas, além da avaliação de títulos. A secretária municipal de Educação Maria Olímpia Dalvi Rampinelli, informou que o novo formato do processo seletivo é uma reivindicação antiga dos profissionais de Educação.
Vale salientar, que a realização de processo seletivo por meio de prova é uma reivindicação antiga dos próprios profissionais da área, que por muito tempo questionavam o modo como eram realizados os processos de contratações. Nosso objetivo com essa nova metodologia é garantir condições de igualdade para os interessados afirma.
O processo seletivo será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

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