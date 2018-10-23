Linhares abre seleção com 220 vagas para professor e pedagogo

Sede da Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de 220 professores e pedagogos temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária para as funções é de 25 horas semanais e salário de R$ 1.534,59.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a seleção é necessária para suprir vagas de profissionais efetivos que estão ausentes de suas funções por motivo de licenças médicas e/ou de interesses particulares ou ainda, afastamento para assumirem cargos como direção e coordenação escolar, dentre outros casos.

As vagas são para preenchimento dos seguintes cargos: Técnico Pedagógico (Pedagogo); Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual (AEE); Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Ensino Religioso; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Tradutor Intérprete, Instrutor de Libras e Professor Bilíngue .

As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro, pela internet, no site www.idcap.org.br . A taxa de participação é de R$ 60.

A novidade da seleção deste ano é a aplicação de provas objetivas, além da avaliação de títulos. A secretária municipal de Educação Maria Olímpia Dalvi Rampinelli, informou que o novo formato do processo seletivo é uma reivindicação antiga dos profissionais de Educação.

Vale salientar, que a realização de processo seletivo por meio de prova é uma reivindicação antiga dos próprios profissionais da área, que por muito tempo questionavam o modo como eram realizados os processos de contratações. Nosso objetivo com essa nova metodologia é garantir condições de igualdade para os interessados afirma.