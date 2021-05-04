Justiça suspende provas da PRF marcadas para o próximo domingo

A PRF chega ao Aeroporto para fazer a escolta das ambulâncias Crédito: Fernando Madeira

A decisão liminar foi concedida pela 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) e atende um pedido de ação popular enviado à Corte no dia 30 de abril para adiar a realização do certame. Ainda cabe recurso contra o julgamento.

O parecer judicial se baseou na piora do quadro de saúde do país. Esta é a segunda vez que a data das provas são adiadas por conta da pandemia. Inicialmente, os candidatos fariam os testes no dia 21 de março, mas a data foi suspensa após ser registrado um aumento no número de casos da Covid-19

A decisão judicial foi justificada por alguns pontos do edital. Dentre os itens, o documento indica a previsão de que candidatos com temperaturas constatadas acima de 37,5 possam participar da seleção em salas especiais. Além disso, as regras do certame garantem que o candidato, que testou positivo para o vírus, poderá fazer a prova, sem indicar a data do exame e sem exigência de testagem no momento.

A Justiça ainda considerou a duração dos testes de 4h30 um tempo muito longo, colocando em risco a saúde dos candidatos. Por fim, a decisão concluiu ser mais conveniente aguardar uma data em que os exames possam ser realizados com maior segurança.