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Temporários

Instituto de Previdência de Cariacica abre seleção com salários de até R$ 5,7 mil

Oportunidades são para profissionais de Administração, Direito e Contabilidade; interessados podem se inscrever até o dia 25 de setembro

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 15:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 set 2026 às 15:18
Instituto de Previdência de Cariacica
Instituto de Previdência de Cariacica Claudio Postay

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC), autarquia vinculada à prefeitura, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível superior. 


A oferta é de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com remuneração que varia de R$ 3.675,00 a R$ 5.775,00, para jornada de 40 horas semanais..


Os postos são para os cargos de analista previdenciário (nas áreas de Administração e Direito) e contador previdenciário. 


As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 24 de setembro, exclusivamente no portal de seleções da Prefeitura de Cariacica.

De acordo com o edital, o cargo de analista previdenciário na área de Administração conta com uma vaga imediata, e a de Direito, com duas chances. Também haverá cadastro de reserva nas duas funções. A remuneração é de R$ 3.675,00.


Para o cargo de contador previdenciário, há uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva, com remuneração de R$ 5.775,00.


Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, comprovação dos requisitos exigidos para o cargo e apresentação de documentos referentes à qualificação e experiência profissional.

Os contratos terão prazo de duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, conforme a necessidade do Instituto.

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