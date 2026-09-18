Instituto de Previdência de Cariacica abre seleção com salários de até R$ 5,7 mil

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC), autarquia vinculada à prefeitura, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível superior.





A oferta é de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com remuneração que varia de R$ 3.675,00 a R$ 5.775,00, para jornada de 40 horas semanais..





Os postos são para os cargos de analista previdenciário (nas áreas de Administração e Direito) e contador previdenciário.





As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 24 de setembro, exclusivamente no portal de seleções da Prefeitura de Cariacica.