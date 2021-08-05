Inscrições para o concurso do Banco do Brasil terminam neste sábado (7)

Para participar do concurso, os candidatos precisam ter apenas o ensino médio. O cargo tem remuneração inicial de R$ 3.022,37, além de ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação no valor de R$ 654,87, totalizando R$ 4.508,40. O banco conta ainda com outros benefícios como participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; possibilidade de ascensão profissional; acesso a programas de educação.