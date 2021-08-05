Inscrições para o concurso do Banco do Brasil terminam neste sábado (7)

As inscrições do concurso público para escriturário do Banco do Brasil podem ser feitas até este sábado, dia 7 de agosto de 2021. O atendimento aos candidatos será feito até as 23h59, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 38.
São 4.480 vagas para agente comercial e agente de tecnologia, na denominação de escriturário. De acordo com o edital de abertura do certame, a oferta é de 2.240 postos para contratação imediata e outros 2.240 para formação de cadastro reserva. Há postos disponíveis entre os 26 estados do país e o Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram destinadas 44 vagas. O cargo de agente de tecnologia tem 480 vagas, entretanto apenas para o Distrito Federal.
Para participar do concurso, os candidatos precisam ter apenas o ensino médio. O cargo tem remuneração inicial de R$ 3.022,37, além de ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação no valor de R$ 654,87, totalizando R$ 4.508,40. O banco conta ainda com outros benefícios como participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; possibilidade de ascensão profissional; acesso a programas de educação.
A carga horária é de 30 horas semanais. As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de setembro. Os candidatos terão cinco horas para responder 70 questões de múltipla escolha e fazer um texto dissertativo.