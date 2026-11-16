Inscrições abertas para seleção do Tribunal de Contas do ES; salário de R$ 17 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). A remuneração é de R$ 17.645,21, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 2.217,82, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.





O prazo para os candidatos se inscreverem segue até as 17h do dia 18 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo portal do TCE-ES. Será permitida apenas uma inscrição por CPF.





As oportunidades são voltadas a profissionais de nível superior na área de Tecnologia da Informação (TI). São 16 vagas imediatas — sendo 15 para desenvolvedor C# Full Stack e uma para infraestrutura de TI —, além de formação de cadastro de reserva. A área de Inteligência Artificial contará apenas com cadastro de reserva.





A seleção prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência (10%), pessoas negras (20%) e pessoas indígenas (5%).





REQUISITOS E SELEÇÃO

Além do diploma de nível superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o candidato deve ter pelo menos um ano de experiência profissional na área escolhida. São aceitas graduações em Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Segurança da Informação, Redes de Computadores, Banco de Dados, entre outros cursos afins.





Os profissionais serão selecionados por meio de análise documental para comprovação de experiência profissional e títulos (como pós-graduação e certificações), de acordo com os critérios de pontuação definidos no edital. A lista de classificados está prevista para ser divulgada em janeiro de 2027.





Os candidatos convocados deverão comprovar documentalmente todas as informações prestadas no momento da inscrição.





ATUAÇÃO E CONTRATO

Os contratados exercerão a função de técnico de nível superior e atuarão em projetos da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação, na sede do tribunal, em Vitória.





O contrato de trabalho terá duração inicial de até 36 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme as necessidades do TCE-ES.