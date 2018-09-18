Inscrições abertas para 92 vagas de guarda-vidas na Serra

Guarda-vidas na Serra Crédito: Divulgação

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de 92 guarda-vidas temporários. Os selecionados vão trabalhar nas praias do município durante o verão.

A carga horária é de 40 horas semanais, em regime de escala de trabalho de 12 x 36 horas. A remuneração é de R$ 1.440, composta por salário base de R$ 950, adicional de insalubridade de R$ 190 e auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

Os interessados podem se inscrever até quinta-feira, dia 20, na Secretaria de Defesa Social, que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, no Pró-cidadão, em Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 9 às 16 horas.

Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 18 anos, pelo menos o ensino fundamental completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos candidatos do sexo masculino), entre outras exigências do edital da seleção.

Os candidatos vão fazer teste de aptidão física (TAF), que consiste em provas de corrida, barra, abdominal, natação e apoio. O teste está previsto para ser realizado entre os dias 25 e 28 de setembro.

Os aprovados nesta etapa farão o curso de formação, entre os dias 1º e 26 de outubro. Ao término desta etapa, passam por mais um TAF, desta vez para aprovação na prefeitura. A divulgação dos resultados finais está prevista para 23 de novembro e o início das atividades será no dia 15 de dezembro.