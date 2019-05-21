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IBGE divulga edital de processo seletivo com 209 vagas

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental e médio; inscrições podem ser feitas a partir de 22 de maio

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 14:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mai 2019 às 14:07
Seleção do IBGE vai preencher 209 vagas Crédito: Reprodução
O
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou nesta terça-feira (21) o edital de abertura de
processo seletivo simplificado
para preencher 209 vagas temporárias. As contratações foram autorizadas em 25 de março. Os selecionados vão atuar no Censo Experimental 2019.
4 dicas para se preparar para o processo seletivo do IBGE
Do total de oportunidades, quatro são para o cargo de agente censitário municipal, 25 para agente censitário supervisor e 180 para recenseador. A remuneração pode chegar a R$ 2.100.
Os candidatos ao cargo de recenseador, precisam ter ensino fundamental e a remuneração será variável de acordo com a produtividade, com jornada mínima recomendável de 25 horas semanais.
IBGE divulga edital de processo seletivo com 209 vagas
Para agente censitário a exigência é ter o ensino médio. A remuneração para o supervisor - experimental é de R$ 1.700, enquanto que para municipal - experimental é de R$ 2.100. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Para os agentes censitários, os selecionados também contarão com vale-alimentação e vale-transporte.
Os contratados atuarão no Censo Experimental, uma prévia para o Censo Demográfico 2020, que vai abrir mais de 234 mil oportunidades.
Todas as oportunidades deste primeiro processo seletivo serão destinadas para a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Os contratos terão a duração de até dois meses para recenseadores e até seis meses para os agente censitários, renováveis a cada 30 dias.
As inscrições podem ser feitas de 22 de maio a 9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br. A taxa de participação é de R$ 25 para recenseador e R$ 42,50 para os agentes.
A seleção contará com provas objetivas, que será aplicada no dia 21 de julho, às 13 horas, com duração de quatro.

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