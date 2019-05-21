IBGE divulga edital de processo seletivo com 209 vagas

Seleção do IBGE vai preencher 209 vagas Crédito: Reprodução

O

divulgou nesta terça-feira (21) o edital de abertura de

para preencher 209 vagas temporárias. As contratações foram autorizadas em 25 de março. Os selecionados vão atuar no Censo Experimental 2019.

Do total de oportunidades, quatro são para o cargo de agente censitário municipal, 25 para agente censitário supervisor e 180 para recenseador. A remuneração pode chegar a R$ 2.100.

Os candidatos ao cargo de recenseador, precisam ter ensino fundamental e a remuneração será variável de acordo com a produtividade, com jornada mínima recomendável de 25 horas semanais.

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Para agente censitário a exigência é ter o ensino médio. A remuneração para o supervisor - experimental é de R$ 1.700, enquanto que para municipal - experimental é de R$ 2.100. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Para os agentes censitários, os selecionados também contarão com vale-alimentação e vale-transporte.

Os contratados atuarão no Censo Experimental, uma prévia para o Censo Demográfico 2020, que vai abrir mais de 234 mil oportunidades

Todas as oportunidades deste primeiro processo seletivo serão destinadas para a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Os contratos terão a duração de até dois meses para recenseadores e até seis meses para os agente censitários, renováveis a cada 30 dias.

As inscrições podem ser feitas de 22 de maio a 9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 25 para recenseador e R$ 42,50 para os agentes.