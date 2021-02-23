IBGE abre inscrições para 181 mil recenseadores nesta terça (23)

IBGE vai selecionar profissionais para o Censo Demográfico Crédito: Arquivo | A Gazeta

As inscrições para o processo seletivo de recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) começam nesta terça-feira (23). São 181.898 oportunidades, sendo 3.635 para o Espírito Santo. Para participar da seleção, basta o candidato ter apenas o ensino fundamental. Os contratos são temporários.

Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico de 2021. A remuneração é variável de acordo com a produção. No site do IBGE , é possível fazer uma simulação de quanto o profissional pode ganhar ao desempenhar a tarefa.

Um recenseador do município da Serra, que trabalhar 25 horas por semana, por exemplo, pode ganhar R$ 1.357,08. Já um de Santa Leopoldina pode receber R$ 1.948,04, por 40 horas semanais.

As inscrições seguem até as 23h59 de 19 de março, no endereço eletrônico do Cebraspe . A taxa de participação é de R$ 25,77. Na hora de se inscrever, o candidato precisa escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

O IBGE também está com inscrições abertas para as funções de agente censitário supervisor (16.959) e agente censitário municipal (5.450), ambas com exigência de ensino médio e remuneração de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. Para o Espírito Santo, são 323 para agente censitário supervisor (ACS) e 103 para agente censitário municipal (ACM). As inscrições podem ser feitas 15 de março de 2021, no site do Cebraspe . A taxa de participação é de R$ 39,49.

A prova objetiva será aplicada em duas datas de abril: dias 18 (para os concorrentes a agente) e 25 (recenseador). O exame contará com 60 e 50 questões de múltipla escolha, respectivamente.