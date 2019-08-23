Home
>
Concursos e Empregos
>
Hucam vai abrir concurso público até dezembro deste ano

Hucam vai abrir concurso público até dezembro deste ano

Instituição terá oportunidades juntamente com outras universidades federais do país

Ana Paula Mello Miranda

[email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2019 às 13:30

 - Atualizado há 6 anos

Hucam vai abrir novas vagas por meio de concurso Crédito: Guilherme Ferrari

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, vai abrir concurso público com mais de 2 mil vagas, que serão distribuídas em 40 hospitais universitários em todo o Brasil ainda este ano. Dentre as unidades contempladas está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As oportunidades serão para áreas médica, assistencial e administrativa. 

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> 12 concursos públicos vão abrir vagas neste ano

A distribuição de vagas pelas unidades ainda não foi divulgada. A Ebserh publicou nesta terça-feira (13) um chamamento público para que empresas interessadas na organização do certame possam apresentar propostas. O prazo vai até 27 de agosto.   

De acordo com a instituição, estão previstos dois concursos públicos. No primeiro, em âmbito nacional, haverá 1.363 vagas em 40 unidades em todo o país, incluindo hospitais, complexos hospitalares e a sede da empresa. A expectativa é que sejam oferecidas 448 vagas para médicos de 69 especialidades, 800 para profissionais da área assistencial e 115 administrativos. Não há ainda estimativa de quantos profissionais são previstos para o Hucam/Ufes.

Há ainda um segundo certame da Ebserh, com 887 oportunidades para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). São 173 vagas para médicos de 71 especialidades, 614 vagas para a área assistencial e 100 administrativos.

“A realização desse concurso nacional é orientada por três principais fatores: a substituição tanto de pessoal de Regime Jurídico Único que se aposenta, e essa era mesmo a ideia por trás da concepção da Ebserh; quanto a substituição do pessoal que tem o chamado vínculo precário, que são pessoas vinculadas às fundações universitárias, por celetistas, em ambos os casos. Além disso, há uma alta rotatividade de profissionais da área de saúde, o que prejudica os serviços que são prestados”, explicou o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa, acrescentando que os hospitais funcionam em regime de escala e a falta de determinados profissionais em determinadas áreas pode comprometer todo o serviço.

O concurso contará com prova objetiva e análise de títulos. Os aprovados serão contratados conforme a Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT). 

> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas

O último concurso da Ebserh foi realizado em 2018 e contou com oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior. Na época, os salários variaram de R$ 2.031,19 e R$ 8.209,48. Na ocasião, a seleção foi organizada pelo Cespe/UnB. 

> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais