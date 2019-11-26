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Hospital abre vagas para técnico de enfermagem em Vitória

Profissionais vão trabalhar no Pronto-Socorro, CME, Unidades de Internação e UTI
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 20:08

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 20:08

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, abriu seleção para contrata técnicos  Crédito: Divulgação/Sesa
A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, que administra o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo Hospital São Lucas, em Vitória, está com vaga de emprego para técnicos de enfermagem.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

Os profissionais vão atuar no Pronto-Socorro, Unidades de Internação e Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização (CME).
Os interessados precisam ter registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) e disponibilidade para trabalhar como plantonista. Entre os benefícios estão assistência médica, odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale transporte e alimentação.

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As inscrições podem ser feitas no site da Pró-Saúde, no link Trabalhe Conosco.
Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS, plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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