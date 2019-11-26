Hospital abre vagas para técnico de enfermagem em Vitória

Os profissionais vão atuar no Pronto-Socorro, Unidades de Internação e Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização (CME).

Os interessados precisam ter registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) e disponibilidade para trabalhar como plantonista. Entre os benefícios estão assistência médica, odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale transporte e alimentação.