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Oportunidades

Fundação de saúde do ES prorroga inscrições de seleção para 9 hospitais

São 3,5 mil vagas para as áreas administrativa e assistencial. Previsão é de que os hospitais da rede estadual sejam administrados pela Fundação a partir deste ano

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 16:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 abr 2021 às 16:26
Serra - ES - Hospital Dório Silva
Hospital Dório Silva, na Serra Crédito: Vitor Jubini
As inscrições para o processo seletivo da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNova Capixaba) foram prorrogadas até o próximo domingo (18). As oportunidades são para formação de cadastro de reserva e destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
A contratação é imediata e a seleção tem como objetivo atender às necessidades administrativas e assistenciais de nove unidades hospitalares, entre elas o Hospital Estadual Central, em Vitória, que já está sob a gestão da fundação.
De acordo com a fundação, a expectativa é de que sejam contratados 3.520 profissionais para profissionais de ensino superior, médio, técnico e fundamental, com validade de um ano e podendo ser prorrogado por igual período a critério da Fundação iNova Capixaba.
A instituição deve começar a administrar, ainda este ano, outros hospitais da Rede Estadual: Hospital Antônio Bezerra de Faria (Vila Velha), Hospital Dório Silva (Serra), Hospital Estadual de Atenção Clínica (Cariacica), Hospital Estadual de Vila Velha, Hospital Geral de Linhares (Linhares), Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Vitória), Hospital, Maternidades Sílvio Avidos (Colatina), o Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (São Mateus).
Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A taxa de participação é de R$ 30 para os cargos de níveis técnico e superior e R$ 20 para os demais. Os candidatos têm até o dia 13 de abril para enviar a documentação exigida no edital.

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