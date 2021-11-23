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  • Fundação de Saúde do ES abre 64 vagas com salário de até R$ 7 mil
Vários de níveis de escolaridade

Fundação de Saúde do ES abre 64 vagas com salário de até R$ 7 mil

Há oportunidades para cargos como médico do trabalho, enfermeiro, analista de licitação, técnico em enfermagem, oficial de manutenção e auxiliar administrativo

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 13:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 nov 2021 às 13:29
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde no Espírito Santo (iNova Capixaba) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de todos os níveis de escolaridade. São 64 vagas. A carga horária será de 120 a 220 horas mensais e os salários variam de R$ 1.158 a R$ 7.200.
Para participar, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada, bem como registro no respectivo conselho de classe, entre outros requisitos que constam no edital.
Prova de concurso público
Oportunidade de trabalho temporário na área da Saúde Crédito: Pixabay
As inscrições podem ser feitas até 29 de novembro de 2021, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo
A taxa de inscrição varia de R$ 20 a R$ 30 e deverá ser paga até as 15h do dia 30 de novembro de 2021.
Os candidatos serão avaliados mediante a avaliação de títulos e experiência, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital. A validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

CONFIRA OS CARGOS

  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de farmácia (2)
  • Auxiliar de higiene e limpeza (2)
  • Auxiliar de manutenção (1)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Copeiro (1)
  • Pedreiro (1)
  • Pintor (1)
  • Oficial de manutenção (1)
  • Recepcionista (2)
  • Encarregado de higiene e limpeza (1)
  • Técnico de TI (1)
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico hidráulico (1)
  • Técnico de imobilização (1)
  • Técnico de radiologia (2)
  • Técnico em enfermagem - Centro Cirúrgico (1)
  • Técnico em enfermagem - CME - Centro de Material Esterilizado (1)
  • Técnico em enfermagem - Unidade Tratamento Intensivo - UTI (2)
  • Técnico de enfermagem -  urgência e emergência adulto (2)
  • Técnico em enfermagem - urgência e emergência pediátrica (2)
  • Técnico em enfermagem - unidade internação médica (2)
  • Técnico em enfermagem internação pediátrica (2)
  • Técnico em enfermagem - unidade hospitalar
  • Analista de folha de pagamento (1)
  • Analista de desenvolvimento de Rh (1)
  • Analista de suprimentos (1)
  • Analista financeiro (1)
  • Analista contábil (1)
  • Analista de faturamento (1)
  • Analista de sistema
  • Analista de infraestrutura de TI
  • Engenharia de segurança do trabalho (1)
  • Farmacêutico hospitalar (1)
  • Farmacêutico clínico (1)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Fisioterapeuta hospitalar (2)
  • Nutricionista (1)
  • Enfermeiro do trabalho (1)
  • Enfermeiro de centro cirúrgico (1)
  • Enfermeiro comissão de controle interno e hospitalar (1)
  • Enfermeiro centro de materiais e esterilização - CME (1)
  • Enfermeiro de Educação Permanente (1)
  • Enfermeiro da qualidade (1)
  • Enfermeiro Unidade de Tratamento Intensivo - UTI (2)
  • Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação - NIR (1)
  • Enfermeiro urgência e emergência pediátrico (1)
  • Analista de licitações (1)
  • Enfermeiro gerenciamento de risco (1)
  • Enfermeiro de pediatria (1)
  • Analista de engenharia clínica (1)
  • Analista de manutenção predial (1)
  • Analista de ensino e pesquisa (1)
  • Enfermeiro de Unidade Internação Médica Cirúrgica (2)
  • Médico do trabalho 
  • Médico regulador

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