Fundação de Saúde do ES abre 64 vagas com salário de até R$ 7 mil

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde no Espírito Santo (iNova Capixaba) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de todos os níveis de escolaridade. São 64 vagas. A carga horária será de 120 a 220 horas mensais e os salários variam de R$ 1.158 a R$ 7.200.
Para participar, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada, bem como registro no respectivo conselho de classe, entre outros requisitos que constam no edital.
As inscrições podem ser feitas até 29 de novembro de 2021, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo.
A taxa de inscrição varia de R$ 20 a R$ 30 e deverá ser paga até as 15h do dia 30 de novembro de 2021.
Os candidatos serão avaliados mediante a avaliação de títulos e experiência, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital. A validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
CONFIRA OS CARGOS
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de farmácia (2)
- Auxiliar de higiene e limpeza (2)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Copeiro (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Recepcionista (2)
- Encarregado de higiene e limpeza (1)
- Técnico de TI (1)
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico hidráulico (1)
- Técnico de imobilização (1)
- Técnico de radiologia (2)
- Técnico em enfermagem - Centro Cirúrgico (1)
- Técnico em enfermagem - CME - Centro de Material Esterilizado (1)
- Técnico em enfermagem - Unidade Tratamento Intensivo - UTI (2)
- Técnico de enfermagem - urgência e emergência adulto (2)
- Técnico em enfermagem - urgência e emergência pediátrica (2)
- Técnico em enfermagem - unidade internação médica (2)
- Técnico em enfermagem internação pediátrica (2)
- Técnico em enfermagem - unidade hospitalar
- Analista de folha de pagamento (1)
- Analista de desenvolvimento de Rh (1)
- Analista de suprimentos (1)
- Analista financeiro (1)
- Analista contábil (1)
- Analista de faturamento (1)
- Analista de sistema
- Analista de infraestrutura de TI
- Engenharia de segurança do trabalho (1)
- Farmacêutico hospitalar (1)
- Farmacêutico clínico (1)
- Fonoaudiólogo (1)
- Fisioterapeuta hospitalar (2)
- Nutricionista (1)
- Enfermeiro do trabalho (1)
- Enfermeiro de centro cirúrgico (1)
- Enfermeiro comissão de controle interno e hospitalar (1)
- Enfermeiro centro de materiais e esterilização - CME (1)
- Enfermeiro de Educação Permanente (1)
- Enfermeiro da qualidade (1)
- Enfermeiro Unidade de Tratamento Intensivo - UTI (2)
- Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação - NIR (1)
- Enfermeiro urgência e emergência pediátrico (1)
- Analista de licitações (1)
- Enfermeiro gerenciamento de risco (1)
- Enfermeiro de pediatria (1)
- Analista de engenharia clínica (1)
- Analista de manutenção predial (1)
- Analista de ensino e pesquisa (1)
- Enfermeiro de Unidade Internação Médica Cirúrgica (2)
- Médico do trabalho
- Médico regulador