Fundação de Saúde do ES abre 64 vagas com salário de até R$ 7 mil

A taxa de inscrição varia de R$ 20 a R$ 30 e deverá ser paga até as 15h do dia 30 de novembro de 2021.

Os candidatos serão avaliados mediante a avaliação de títulos e experiência, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital. A validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.