Cinco prefeituras do ES contratam profissionais temporários

Cinco prefeituras do Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar a quase R$ 3 mil.
São, pelo menos, 53 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos serão selecionados por meio de análise de títulos nos municípios de Guarapari, Ibitirama, Santa Leopoldina e São Roque do Canaã. Em Santa Teresa, haverá prova objetiva no dia 5 de dezembro.
CONFIRA AS SELEÇÕES
Prefeitura de São Roque do Canaã
- Vagas: para os cargos de professor de: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Professor de Educação Especial; Professor Anos Finais do Ensino Fundamental de: Língua Portuguesa; Matemática; História; Geografia e Ciências; Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) de: Língua Estrangeira (Inglês); Educação Física e Ensino Religioso; Pedagogo - Educação Básica e Inspetor Escolar - Educação Básica.
- Remuneração: varia de R$ 1.117,87 a R$ 2.982,90.
- Inscrição: até as 17h do dia 19 de novembro de 2021, no site da Prefeitura. Não será cobrada taxa de participação.
Prefeitura de Santa Teresa
- Vagas: formação de cadastro de reserva para os seguintes cargos: auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, assistente social, educador físico, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico com especialização em saúde mental, nutricionista, pedagogo, profissional de educação física, psicólogo e terapeuta ocupacional.
- Remuneração: variam de R$ 1.060,80 a R$ 2.698,80 ao mês.
- Inscrições: até 21 de novembro de 2021, no site da IDCAP.
Prefeitura de Guarapari
- Vagas: 13, sendo 11 oportunidades para cuidador e duas para cozinheiro.
- Remuneração: varia de R$ 1.045 a R$ 1.200.
- Inscrições: nos dias 22 e 23 de novembro de 2021, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, que fica na Rua Marcílio Dias, 399, Edifício Rei dos Reis. O atendimento é das 9h às 11h e das 13h às 17h.
Prefeitura de Santa Leopoldina
- Vagas: 40, distribuídas pelos seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais (6), motorista (8), vigia (1), auxiliar de consultório odontológico, auxiliar de serviços educacionais (10), educador social (2), escriturário, oficial administrativo (1), técnico de enfermagem, técnico de informática (2), técnico de radiologia raio X, advogado (1), contador, enfermeiro (2), fisioterapeuta, médico veterinário (1), nutricionista (1), assistente social, psicólogo (4), médico plantonista (1) e medicina do trabalho.
- Remuneração: variam de R$ 807,66, a R$ 1.544,18 ao mês.
- Inscrições: de 24 a 26 de novembro, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Prefeito Hélio Rocha, 1110, Centro, Santa Leopoldina, das 8h às 12h e das 13h às 16h.
Prefeitura de Ibitirama
- Vagas: para professores na educação básica: nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Pedagogo no ano letivo de 2022.
- Salários: variam de R$ 1.422,77 a R$ 2.090,51.
- Inscrições: no período de 5 a 9 de dezembro de 2021, no site da prefeitura.