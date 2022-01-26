Fundação abre seleção com 140 vagas em hospitais do ES

As contratações são imediatas e, além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.158 a R$ 7.200 mensais. A seleção está sendo executada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Hospital Estadual Central (HEC) tem oportunidades de emprego Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Os interessados podem se inscrever até 10 de fevereiro, no site da empresa . A taxa de participação é de R$ 30 para os cargos de níveis superior e técnico; e R$ 20 para os cargos de níveis médio e fundamental.

A seleção tem como objetivo compor o quadro de profissionais da iNOVA Capixaba, na prestação de serviços em saúde do Hospital Estadual Central – Dr. Benício Tavares Pereira (HEC), em Vitória ; Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha ; e Hospital Geral de Linhares (HGL).

“Este novo edital visa suprir a necessidade de contratação imediata e também para compor o banco de cadastro de reserva. Nosso maior quantitativo de vagas é destinado para a área assistencial, com muitas oportunidades, principalmente para técnicos e enfermeiros”, afirma o gerente de gestão e gestão da Fundação, Nilson da Silva.

O gerente também informou que este processo repõe o banco de cadastro de reserva, esgotado nas primeiras seleções. O processo seletivo terá a validade de um ano, pode ser prorrogado por igual período, a critério da fundação.

CONFIRA OS CARGOS, AS VAGAS E OS SALÁRIOS

LINHARES

Ensino fundamental completo

Auxiliar administrativo (3 - R$ 1.680)

Auxiliar de farmácia - área hospitalar (3 - R$ 1.856)

Auxiliar de manutenção predial - área hospitalar (1 - R$ 1.680)

Bombeiro hidráulico(1 - R$ 1.375)

Copeiro - área hospitalar (3 - R$ 1.375)

Oficial de manutenção predial - área hospitalar (1 - R$ 1.988)

Pedreiro (cadastro - R$ 1.988)

Pintor (1 - R$ 1.988)

Recepcionista - hospitalar (3 - R$ 1.539)

Ensino médio completo

Assistente administrativo – área administrativa (3 - R$ 2.047)

Ensino médio técnico completo

Técnico de enfermagem urgência e emergência adulto (1 - R$ 1.627)

Técnico de imobilização - área hospitalar (1 - R$ 1.988)

Técnico de radiologia (1 - R$ 1.896,73)

Técnico de TI- área hospitalar (1 - R$ 1.988)

Técnico em eletrotécnica manutenção predial - área hospitalar (1 - R$ 1.988)

Técnico em enfermagem – centro cirúrgico - instrumentação (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – centro cirúrgico (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – cme – centro de material esterilizado (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – unidade internação clínica cirúrgica (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – unidade internação clínica médica (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – unidade tratamento intensivo - UTI (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem unidade hospitalar (1 - R$ 1.627)

Técnico em segurança do trabalho - área hospitalar (1 - R$ 2.887)

Técnico hidráulico (1 - R$ 1.988)

Ensino superior completo

Analista clínico - agência transfusional (bioquímico, biomédico ou biólogo) (1 - R$ 3.943)

Analista de comunicação (1 - R$ 2.887)

Analista de engenharia clínica (1 - R$ 2.887)

Analista de ensino e pesquisa (1 - R$ 2.887)

Analista de folha de pagamento (1 - R$ 2.887)

Analista de infraestrutura de TI (1 - R$ 2.887)

Analista de licitações (1 - R$ 2.887)

Analista de manutenção predial (1 - R$ 2.887)

Analista de patrimônio (1 - R$ 2.887)

Analista de suprimentos (1 - R$ 2.887)

Assistente social – área hospitalar (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro centro de materiais e esterilização - CME (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro comissão de controle interno e hospitalar (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro da qualidade (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro de acolhimento e classificação de risco (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro de centro cirúrgico (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro de educação permanente (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro de pronto socorro (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro de unidade de internação em clínica médica e/ou cirúrgica adulto (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro do núcleo interno de regulação (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro gerenciamento de risco (1 - R$ 3.943)

Enfermeiro unidade de terapia intensiva adulto (1 - R$ 2.688)

Enfermeiro urgência e emergência adulto (1 - R$ 2.688)

Farmacêutico clínico (cadastro - R$ 3.943)

Farmacêutico hospitalar (1 - R$ 3.943)

Fisioterapeuta (1 - R$ 2.688)

Fonoaudiólogo – área hospitalar (1 - R$ 2.688)

Médico do trabalho (1 - R$ 7.200)

Médico regulação (1 - R$ 7.200)

Nutricionista (1 - R$ 3.943)

GRANDE VITÓRIA

Ensino fundamental completo

Auxiliar de farmácia- área hospitalar (2 - R$ 1.856)

Auxiliar de higiene e limpeza - área hospitalar (3 - R$ 1.158)

Bombeiro hidráulico (1 - R$ 1.375)

Camareira (2 - R$ 1.158)

Copeiro - área hospitalar (2 - R$ 1.375)

Recepcionista - hospitalar (3 - R$ 1.539)

Ensino médio técnico completo

Técnico de enfermagem em ps - urgência e emergência - adulto (2 - R$ 1.627)

Técnico de imobilização - área hospitalar (2 - R$ 1.627)

Técnico de TI- área hospitalar (1 - R$ 1.988)

Técnico eletricista (1 - R$ 1.988)

Técnico eletrônico (1 - R$ 1.988)

Técnico em eletrotécnica manutenção predial - área hospitalar (1 - R$ 1.375)

Técnico em enfermagem – centro cirúrgico - instrumentação (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – centro cirúrgico (3 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – centro de material esterilizado (3 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – hemodiálise (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – hemodinâmica (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – internação domiciliar (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – unidade internação - AVC (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – unidade internação clínica cirúrgica (2 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – unidade internação clínica médica (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – unidade internação neurocirurgia (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem – unidade tratamento intensivo - UTI (1 - R$ 1.627)

Técnico em enfermagem unidade hospitalar (1 - R$ 1.627)

Técnico em nutrição - área hospitalar (1 - R$ 1.627)

Técnico hidráulico (1 - R$ 1.988)