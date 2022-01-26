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Grande Vitória e Linhares

Fundação abre seleção com 140 vagas em hospitais do ES

Postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade; remuneração varia de R$ 1.158 a R$ 7,2 mil. Interessados têm até o dia 10 de fevereiro para se inscrever

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:22

Publicado em 

26 jan 2022 às 14:22
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba), instituição ligada à Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) e que administra os hospitais estaduais, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com 140 vagas nos mais diversos níveis de escolaridade. As oportunidades são para trabalhar em hospitais da Grande Vitória e Linhares.
As contratações são imediatas e, além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.158 a R$ 7.200 mensais. A seleção está sendo executada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
Hospital Estadual Central (HEC)
Hospital Estadual Central (HEC) tem oportunidades de emprego Crédito: Governo do Estado/Divulgação
Os interessados podem se inscrever até 10 de fevereiro, no site da empresa.  A taxa de participação é de R$ 30 para os cargos de níveis superior e técnico; e R$ 20 para os cargos de níveis médio e fundamental.
A seleção tem como objetivo compor o quadro de profissionais da iNOVA Capixaba, na prestação de serviços em saúde do Hospital Estadual Central – Dr. Benício Tavares Pereira (HEC), em Vitória; Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha; e Hospital Geral de Linhares (HGL).
“Este novo edital visa suprir a necessidade de contratação imediata e também para compor o banco de cadastro de reserva. Nosso maior quantitativo de vagas é destinado para a área assistencial, com muitas oportunidades, principalmente para técnicos e enfermeiros”, afirma o gerente de gestão e gestão da Fundação, Nilson da Silva.

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O gerente também informou que este processo repõe o banco de cadastro de reserva, esgotado nas primeiras seleções. O processo seletivo terá a validade de um ano, pode ser prorrogado por igual período, a critério da fundação.
CONFIRA OS CARGOS, AS VAGAS E OS SALÁRIOS
LINHARES
  • Ensino fundamental completo
  • Auxiliar administrativo (3 - R$ 1.680)
  • Auxiliar de farmácia - área hospitalar (3 - R$ 1.856)
  • Auxiliar de manutenção predial - área hospitalar (1 - R$ 1.680)
  • Bombeiro hidráulico(1 - R$ 1.375)
  • Copeiro - área hospitalar (3 - R$ 1.375)
  • Oficial de manutenção predial - área hospitalar (1 - R$ 1.988)
  • Pedreiro (cadastro - R$ 1.988)
  • Pintor (1 - R$ 1.988)
  • Recepcionista - hospitalar (3 - R$ 1.539)
  • Ensino médio completo
  • Assistente administrativo – área administrativa (3 - R$ 2.047)
  • Ensino médio técnico completo
  • Técnico de enfermagem urgência e emergência adulto (1 - R$ 1.627)
  • Técnico de imobilização - área hospitalar (1 - R$ 1.988)
  • Técnico de radiologia (1 - R$ 1.896,73)
  • Técnico de TI- área hospitalar (1 - R$ 1.988)
  • Técnico em eletrotécnica manutenção predial - área hospitalar (1 - R$ 1.988)
  • Técnico em enfermagem – centro cirúrgico - instrumentação (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – centro cirúrgico (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – cme – centro de material esterilizado (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – unidade internação clínica cirúrgica (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – unidade internação clínica médica (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – unidade tratamento intensivo - UTI (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem unidade hospitalar (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em segurança do trabalho - área hospitalar (1 - R$ 2.887)
  • Técnico hidráulico (1 - R$ 1.988)
  • Ensino superior completo
  • Analista clínico - agência transfusional (bioquímico, biomédico ou biólogo) (1 - R$ 3.943)
  • Analista de comunicação (1 - R$ 2.887)
  • Analista de engenharia clínica (1 - R$ 2.887)
  • Analista de ensino e pesquisa (1 - R$ 2.887)
  • Analista de folha de pagamento (1 - R$ 2.887)
  • Analista de infraestrutura de TI (1 - R$ 2.887)
  • Analista de licitações (1 - R$ 2.887)
  • Analista de manutenção predial (1 - R$ 2.887)
  • Analista de patrimônio (1 - R$ 2.887)
  • Analista de suprimentos (1 - R$ 2.887)
  • Assistente social – área hospitalar (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro centro de materiais e esterilização - CME (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro comissão de controle interno e hospitalar (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro da qualidade (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de acolhimento e classificação de risco (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de centro cirúrgico (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de educação permanente (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de pronto socorro (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de unidade de internação em clínica médica e/ou cirúrgica adulto (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro do núcleo interno de regulação (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro gerenciamento de risco (1 - R$ 3.943)
  • Enfermeiro unidade de terapia intensiva adulto (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro urgência e emergência adulto (1 - R$ 2.688)
  • Farmacêutico clínico (cadastro - R$ 3.943)
  • Farmacêutico hospitalar (1 - R$ 3.943)
  • Fisioterapeuta (1 - R$ 2.688)
  • Fonoaudiólogo – área hospitalar (1 - R$ 2.688)
  • Médico do trabalho (1 - R$ 7.200)
  • Médico regulação (1 - R$ 7.200)
  • Nutricionista (1 - R$ 3.943)
GRANDE VITÓRIA
  • Ensino fundamental completo
  • Auxiliar de farmácia- área hospitalar (2 - R$ 1.856)
  • Auxiliar de higiene e limpeza - área hospitalar (3 - R$ 1.158)
  • Bombeiro hidráulico (1 - R$ 1.375)
  • Camareira (2 - R$ 1.158)
  • Copeiro - área hospitalar (2 - R$ 1.375)
  • Recepcionista - hospitalar (3 - R$ 1.539)
  • Ensino médio técnico completo
  • Técnico de enfermagem em ps - urgência e emergência - adulto (2 - R$ 1.627)
  • Técnico de imobilização - área hospitalar (2 - R$ 1.627)
  • Técnico de TI- área hospitalar (1 - R$ 1.988)
  • Técnico eletricista (1 - R$ 1.988)
  • Técnico eletrônico (1 - R$ 1.988)
  • Técnico em eletrotécnica manutenção predial - área hospitalar (1 - R$ 1.375)
  • Técnico em enfermagem – centro cirúrgico - instrumentação (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – centro cirúrgico (3 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – centro de material esterilizado (3 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – hemodiálise (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – hemodinâmica (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – internação domiciliar (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – unidade internação - AVC (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – unidade internação clínica cirúrgica (2 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – unidade internação clínica médica (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – unidade internação neurocirurgia (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem – unidade tratamento intensivo - UTI (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em enfermagem unidade hospitalar (1 - R$ 1.627)
  • Técnico em nutrição - área hospitalar (1 - R$ 1.627)
  • Técnico hidráulico (1 - R$ 1.988)
  • Ensino superior completo
  • Analista clínico - agência transfusional (bioquímico ou biomédico ou biólogo) (1 - R$ 3.943)
  • Analista de comunicação (1 - R$ 2.887)
  • Analista de desenvolvimento de pessoas (2 - R$ 2.887)
  • Analista de engenharia clínica (2 - R$ 2.887)
  • Analista de ensino e pesquisa (1 - R$ 2.887)
  • Analista de folha de pagamento (2 - R$ 2.887)
  • Analista de infraestrutura de TI (1 - R$ 2.887)
  • Analista de manutenção predial (1 - R$ 2.887)
  • Analista de patrimônio (1 - R$ 2.887)
  • Analista de suprimentos (1 - R$ 2.887)
  • Analista de tecnologia da informação (1 - R$ 2.887)
  • Enfermeiro da qualidade (1 - R$ 3.943)
  • Enfermeiro de centro cirúrgico (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de educação permanente (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de hemodinâmica (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de internação domiciliar (2 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de nefrologia / hemodiálise (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de unidade internação A.V.C (1 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro de unidade internação médica cirúrgica (2 - R$ 2.688)
  • Enfermeiro do trabalho – área hospitalar (1 - R$ 3.943)
  • Enfermeiro unidade de terapia intensiva - UTI (2 - R$ 2.688)
  • Farmacêutico bioquímico /biomédico/biólogo (3 - R$ 3.943)
  • Farmacêutico hospitalar (1 - R$ 3.943)
  • Fisioterapeuta – unidade de terapia intensiva (1 - R$ 2.688)
  • Fonoaudiólogo - área hospitalar (1 - R$ 2.688)
  • Médico - hematologista e hemoterapia (1 - R$ 7.200)
  • Médico - regulação (1 - R$ 7.200)
  • Médico do trabalho (1 - R$ 7.200)
  • Nutricionista – clínico – área hospitalar (1 - R$ 3.943)

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