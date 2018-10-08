Formada comissão que vai organizar 7 concursos no ES

Estudo, concurso Crédito: janjf93 / Pixabay





O governo do Estado deu hoje um importante passo para a abertura de vários concursos públicos já autorizados. Na edição desta segunda-feira (8), foi publicada a lista de servidores que farão parte da comissão organizadora dos certames.

O próximo passo é a instrução inicial do processo para contratação de empresa organizadora dos concursos. De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), os encaminhamentos a serem dados seguem as normas de procedimento para Realização de Concurso - SRH Nº 018, disponível no site da Seger

Os certames vão oferecer vagas para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 6 mil. As contratações foram autorizadas em agosto pelo governador Paulo Hartung

Os certames serão para os seguintes órgãos: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger); Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases); Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema); Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem); Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).

SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

IASES

Vai abrir concurso com 200 vagas de agente socieducativo. O cargo exige o nível médio e a remuneração é de R$ 2.467,59.

IASES

O órgão também vai abrir 53 vagas para cargos administrativos. Quem tem o nível superior poderá se inscrever para os cargos de analista (15), pedagogo (5), psicólogo (7) e assistente social (10). Os salários chegam a R$ 4.443,60. Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ARSP)

Serão cinco vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.024,74.

IEMA

O certame vai preencher 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.

IOPES

Serão seis vagas para engenheiro, com salário de R$ 6.162,16.

DETRAN