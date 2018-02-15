Forças Armadas abrem quatro concursos com salário de até R$ 10,6 mil

Aeronáutica está com inscrições abertas para três certames Crédito: Reprodução internet

As Forças Armadas estão com quatro concursos abertos para preencher um total de 1.282 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 10,6 mil após a formatura. Há um processo seletivo para a Marinha e três para Aeronáutica.

Na Marinha, são 1.000 oportunidades para o Concurso Público para Admissão às Escolas Aprendizes-Marinheiros. A seleção é aberta a candidatos do sexo masculino, que tenham o ensino médio completo, 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2019, além de ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Os interessados poderão se inscrever no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , até 2 de março de 2018. A taxa é de R$ 40,00.

A primeira fase é a formação militar-naval, como Aprendiz-Marinheiro, e a segunda, já como Grumete, o aluno fará especialização inicial em uma das três áreas escolhidas, em ordem de prioridade, no ato da inscrição. Durante esse tempo, o aluno receberá uma bolsa-auxílio de aproximadamente R$ 1.000. Quando se formar, será nomeado Marinheiro Especializado e será incorporado ao Corpo de Praças da Armada (CPA), permanecendo três anos nessa graduação. No terceiro ano, o militar fará o curso de especialização com duração de um ano e, se concluir o curso com aproveitamento, será nomeado Cabo, recebendo diploma de formação técnica dentro da área escolhida, reconhecida pelo MEC, com remuneração de cerca de R$ 2.500.

As fases de classificação serão compostas de Prova Escrita Objetiva e Eventos Complementares constituídos de Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica e Verificação de Documentos; o Curso de Formação (CF)será composto do Período de Adaptação e Curso de Formação propriamente dito.

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou que vai preencher 54 oportunidades nos Exames de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas, Farmacêuticos, e Oficiais Engenheiros da Aeronáutica do ano de 2019, bem como no Exame de Admissão ao Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães e Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica do ano de 2019.

O candidato fará o curso/estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Belo Horizonte/MG, durante cerca de 17 semanas. Após a conclusão do curso/estágio com aproveitamento, o aluno será nomeado segundo-tenente, no caso dos capelães, podendo receber até R$ 9.392,74 de remuneração total; e primeiro-tenente, no caso das outras especialidades, com remuneração total de até R$ 10.637,51.

São 10 vagas no Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica (Cadar), 4 vagas no Curso de Adaptação de Farmacêuticos da Aeronáutica (Cafar), 20 vagas no Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (Eaoear), 16 vagas no Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio (Eaoap) e 4 vagas no Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães da Aeronáutica (Ie/Ea Eiac).

Para participar dos exames de admissão de dentistas, engenheiros e farmacêuticos, os candidatos não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2019. Já exigência para o Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio, os candidatos não podem completar 32 anos até o dia 31 de dezembro de 2019.

O exame de admissão ao Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães exige que os candidatos tenham entre 30 e 40 anos de idade até 31 de dezembro de 2019.

As inscrições devem ser feitas até 28 de fevereiro, por meio de formulário de solicitação, no endereço eletrônico de cada concurso. A taxa de inscrição é de R$ 130,00.

Como forma de classificar os inscritos serão realizadas: Provas Escritas; Parecer da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), para candidatos militares da Aeronáutica; Inspeção de Saúde (INSPSAU); Exame de Aptidão Psicológica (EAP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); e Validação Documental.

Em nosso site você tem acesso aos editais completos e pode obter mais informações, bem como é possível adquirir as Apostilas Digitais elaboradas de acordo com o conteúdo exigido.

SARGENTOS

Já estão abertas as inscrições para o concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS) da Aeronáutica, que será realizado na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) em Guaratinguetá, São Paulo.

A oferta é de 227 vagas, distribuídas da seguinte forma, para o sexo masculino Aeronavegantes - Mecânico de Aeronaves (50), Material Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30). As oportunidades para ambos os sexos são: Não-Aeronavegantes - Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128).

Os aprovados recebem durante o curso remuneração fixa no valor de R$ 1.010 mais o adicional militar de 13%, totalizando R$ 1.141. É oferecido também alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária. Depois da conclusão do curso e promoção à graduação de terceiro sargento, o soldo é de R$ 3.584. Acrescidos a este valor há o adicional militar (16%) e o adicional de habilitação (16%), totalizando a remuneração bruta de R$ 4.730,88.

A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos, que tenham nível médio.

Os interessados podem se inscrever no site www.ingresso.eear.aer.mil.br , até às 15h do dia 12 de março de 2018. A taxa é de R$ 60,00.

EXÉRCITO

A 11ª Região Militar (11ª RM), que abrange os territórios do Distrito Federal, do Estado de Goiás e o Triângulo Mineiro, divulgou o período de inscrições para o Processo Seletivo que busca preencher oportunidade de Oficial Técnico Temporário da Aeronáutica, além de formar cadastro reserva, para à Prestação de Serviço Militar Temporário.

Há apenas uma vaga, que destina-se à profissional com formação Superior em Engenharia das áreas Elétrica; Eletrônica ou Mecânica, além de Pós-Graduação em Engenharia Clínica. O mesmo deverá aturar de forma voluntária pelo período de doze meses.

Poderão participar candidatos brasileiros natos, voluntários, com conclusão de Nível Superior completo e de Pós-Graduação exigida, entre outros requisitos básicos, conforme consta no edital que pode ser consultado em nosso site, na integra.