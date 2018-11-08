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Temporários

Exército abre vagas temporárias com remuneração de até R$ 7,8 mil

Oportunidades são para capelães e militares técnicos; inscrições podem ser feitas de 9 a 25 de novembro de 2018

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 14:18
Exército abriu oportunidades para contratar temporários Crédito: Facebook / Exército
O comando da 5ª região militar do Exército (5ª RM), que abrange os Estados do Paraná e Santa Catarina, está com inscrições abertas para dois processos seletivos que visa a formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental e superior. As oportunidades são para capelães e militares técnicos e a remuneração varia de R$ 2.767,37 a R$ 7.883,75.
Os interessados podem se inscrever no site www.5rm.eb.mil.br, das 12h de 9 de novembro até as 18h de 25 de novembro.
De acordo com os editais, serão sete etapas de seleção: análise curricular preliminar, apresentação da documentação e comprovação de títulos, entrevista, exame de aptidão física (EAF), inspeção de saúde complementar na organização militar de destino e incorporação. Para alguns candidatos, conforme o cargo escolhido também será necessária a participação de teste prático, escolha de organização militar e inspeção de saúde (IS).
De acordo com o primeiro edital nº 014/2018, alguns requisitos são necessários para a seleção de capelão católico apostólico romano como: ter idade mínima de 30 anos e máxima de 40 anos, ter sido ordenado sacerdote católico romano, ter curso de formação teológica regular, de nível superior, possuir pelo menos três anos de atividades pastorais como sacerdote e ter consentimento expresso da autoridade eclesiástica para exercer atividade pastoral no exército brasileiro.
O edital nº 018/2018 prevê a contratação de militares técnicos temporários a idade mínima deve ser superior a 38 anos. Para algumas funções que serão exercidas nesse cargo também são necessários alguns requisitos como ter carteira nacional de habilitação (CNH) categoria C e E, para operar pavimentadora asfáltica, além da experiência mínima de dois anos.
 

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