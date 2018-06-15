Estado abre 765 vagas em 14 cursos técnicos de graça

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, oferece 10 opções de cursos Crédito: Divulgação/Ascom/Secti-ES

Quem quer aprender uma profissão deve ficar atento. Isso porque a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir 765 vagas em 14 cursos técnicos em Vila Velha e João Neiva. Os alunos não pagam pelo curso.

Há oportunidade para aulas como gastronomia, modelagem e vestuário, redes de computação, mecânica e segurança do trabalho.

O processo seletivo para seleção de alunos e matrícula nos cursos técnicos de nível médio é para o segundo semestre deste ano.

A seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA/EM, em qualquer rede de ensino; aos candidatos concluintes do Ensino Médio Regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos. Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário, no ato da matrícula.

Os interessados podem se inscrever no período de 18 a 29 de junho de 2018. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o seu cadastro no acesso cidadão utilizando número de CPF e e-mail e após, acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br , ler as orientações contidas no edital e preencher a ficha de inscrição.

Para efeito de seleção serão consideradas as pontuações do resultado anual / média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referente ao ano letivo de 2017, ou ao último ano cursado pelo candidato, com resultado aprovado, observando-se até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos.

A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 4 de julho de 2018 no site www.secti.es.gov.br

A matrícula dos candidatos classificados, dentro do restrito número de vagas, será realizada no período de 6 a 11 de julho, na Secretaria da escola que ofertará o curso, no horário das 8h às 20h.

SAIBA MAIS

JOÃO NEIVA

Endereço: CEET TALMO LUIZ SILVA, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.

Tel.:(27) 3258-3451

Cursos

Administração (50)

Automação Industrial (50)

Mecânica (75)

Segurança do Trabalho (25)

VILA VELHA

Endereço: CEET VASCO COUTINHO, Rua Luciano das Neves, s/n, Centro, Vila Velha.

Tel.:(27)3229-9309

Cursos

Administração (90)

Eventos (90)

Gastronomia (60)

Informática (60)

Modelagem do Vestuário (75)

Multimídia (25)

Produção de Moda (50)

Programação de Jogos Digitais (25)

Rádio e Televisão (60)