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Jovens talentos

Empresas contratam trainee com salário de até R$ 6,4 mil

Podem participar das seleções profissionais com até dois anos de formados; confira como se inscrever

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 16:59
Programa Trainee oferece oportunidades para crescer dentro da empresa Crédito: Reprodução internet
Jovens recém-formados que querem trabalhar em uma grande empresa devem ficar atentos. Isso porque quatro grandes companhias estão com inscrições abertas para seus programas de trainee. As chances são para profissionais com até dois anos de formados.
Uma das seleções abertas é a da Cervejaria Ambev. A companhia quer atrair jovens profissionais dinâmicos, autênticos, com paixão por aprender e vontade de crescer junto com a cervejaria. O salário inicial é de R$ 6.400,00 e os interessados podem se inscrever até 16 de setembro no site www.ambev.com.br.
Para participar, é necessário ter até dois anos de formados ou previsão de conclusão do curso para o final de 2018, inglês fluente e mobilidade para morar em todo o país. Além disso, o processo seletivo é aberto a todas as áreas de formação para jovens do país inteiro. Não há um número fechado de vagas.
Também estão abertas as inscrições para o programa de trainee da Aegea, holding de saneamento básico com atuação em 49 municípios de 11 estados brasileiros, entre eles do Espírito Santo. A empresa, que está presente no Estado com as unidades Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, por meio da parceria público-privada com a Cesan, vai selecionar 20 candidatos para atuar junto no Grupo Aegea, a partir de janeiro de 2019.
As oportunidades são voltadas para profissionais das áreas de Engenharia, TI, Economia, Matemática e Estatística, graduados a partir de dezembro de 2015. As inscrições estão abertas, até o dia 27 de agosto, no site aegea.across.jobs/.
OUTRAS SELEÇÕES
CULTURA INGLESA
As vagas são para atuar nas áreas de acadêmico, financeiro, gente e gestão, mercado, operações, soluções educacionais e tecnologia da informação e os candidatos devem ter graduação concluída em qualquer curso superior. As oportunidades são para a Cultura Inglesa do RJ, ES, GO, RS e DF. O salário não foi informado. As inscrições seguem até 13 de setembro pelo site da Cultura Inglesa ou Vagas.com
ENSINA BRASIL
O Programa de Desenvolvimento de Lideranças é para jovens com curso superior completo (bacharelado ou licenciatura) ou que estejam para se formar em dezembro de 2018. Os selecionados vão ter formação inicial em práticas pedagógicas, sistema educacional, e desenvolvimento de habilidades de liderança. Depois disso vão trabalhar por 2 anos como professores remunerados de escola pública em período integral dando aula em disciplina relacionada à sua área de formação nas cidades de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Caruaru (PE), Vitória (ES), Vila Velha (ES), Cariacica (ES) e Serra (ES). O salário não foi informado. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro pelo site EstágioTrainee.com 
ERNST & YOUNG
São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário. O salário não foi informado. As inscrições podem ser feitas durante todo o ano pelo site do programa .
 

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