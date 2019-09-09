Defensoria Pública da União contrata estagiário com bolsa de R$ 800

Defensoria Pública da União contrata estagiários Crédito: Divulgação

O candidato precisa estar matriculado do 4º ao 9º período, para cursos sob regime semestral, e do 2º ao 4º ano para cursos sob regime seriado.

A jornada diária de trabalho é de quatro horas. Os estagiários vão receber bolsas de R$ 800, além de que há o valor de R$ 8,00 de auxílio-transporte por dia efetivo.

Os interessados podem se inscrever até do dia 18 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.portal.ciee.org.br

Em relação a avaliação dos concorrentes será aplicado Provas Discursivas, sendo a data provável de aplicação no dia 06 de outubro de 2019, em locais a serem divulgados.

O processo seletivo tem prazo de validade de um ano, prorrogável uma vez por igual período.