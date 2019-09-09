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Jovens talentos

Defensoria Pública da União contrata estagiário com bolsa de R$ 800

Oportunidades são para estudantes de Direito

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 14:19

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

09 set 2019 às 14:19
Defensoria Pública da União contrata estagiários Crédito: Divulgação
A Defensoria Pública da União (DPU) em Linhares (ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de estagiários de Direito. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
> Suzano abre oportunidades de estágio no ES
O candidato precisa estar matriculado do 4º ao 9º período, para cursos sob regime semestral, e do 2º ao 4º ano para cursos sob regime seriado.
A jornada diária de trabalho é de quatro horas. Os estagiários vão receber bolsas de R$ 800, além de que há o valor de R$ 8,00 de auxílio-transporte por dia efetivo.
Os interessados podem se inscrever até do dia 18 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.portal.ciee.org.br.
Em relação a avaliação dos concorrentes será aplicado Provas Discursivas, sendo a data provável de aplicação no dia 06 de outubro de 2019, em locais a serem divulgados.
O processo seletivo tem prazo de validade de um ano, prorrogável uma vez por igual período.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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