De cozinheira a dentista: semana começa com 695 vagas de emprego

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada

Publicado em 29 de julho de 2019 às 12:42 - Atualizado há 6 anos

Agência do Trabalhador de Cariacica tem 213 oportunidades de emprego Crédito: Divulgação Prefeitura de Cariacica

A semana começa com 695 vagas nas agências de emprego de todo o Espírito Santo. Os interessados podem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são destinadas a todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência. O candidato que atender aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista.

De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agência do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 196 vagas. Já na Agência do Trabalhador de Cariacica a semana começa com 213 chances, enquanto que no Sine de Vila Velha 115 oportunidades.

O Sine da Serra começa a semana com 119 vagas e na Agência do Trabalhador de Vitória são 52 chances.

CONFIRA AS VAGAS



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Administrador(1), ajudante de cozinha PCD (3), costureira em geral (1), motofretista(5), motorista de automóveis (5), operador de telemarketing ativo e receptivo PCD (20), polidor de automóveis (1), técnico manutenção elétrica (8), padeiro confeiteiro (1), analista contábil (1), operador de processos (5) e enfermeiro auditor (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar administrativo (2), ajudante de serralheiro (1), alinhador de pneus (1), copeiro de hospital(1), costureira em geral (1), eletricista de instalações de veículos automotores (4), encarregado eletricista de instalações (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), instalador de cortinas e persianas (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de ar condicionado automotivo (1), montador/instalador de toldos (1), operador de mistura (2), operador de pá carregadeira (3), operador de retro-escavadeira (2), operador de guindaste móvel (11), operador torno com comando numérico (1), operador de grua (3), padronizador de velas de embarcações, toldos e barracas (1), pintor de obras (8), recuperador de crédito (4), serralheiro (1), serralheiro (5), técnico mecânico em ar condicionado (1), vendedor porta a porta (30) e vendedor de serviços (11).

Vagas para pessoas com deficiência: Embalador a mão (20).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Vendedor porta a porta (10), vendedor de serviços (1), tosador de animais domésticos (1), servente de obras (4), representante comercial autônomo (52), operador de telemarketing ativo (1), motorista carreteiro (5), montador de móveis de madeira (2), mecânico de manutenção de ar condicionado (2), mecânico de auto em geral (1), marceneiro (1), instalador de equipamentos de comunicação (1), instalador de aparelhos telefônicos (14), estofador de móveis (2), camareira de hotel (10), auxiliar de lavanderia (5), auxiliar administrativo PCD (2) e analista de RH (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Artífice (1), atendente comercial (1), auxiliar de laboratório (1), analista ambiental (1), ajudante de entrega (5), ajudante de manutenção (1), ajudante de obras (2), almoxarife (1), analista de infraestrutura (1), aplicador de insulfilm (1), armador (2), arrematadeira (1), assessor de vm (1), assistente administrativo (1), assistente logística (1), assistente manutenção (1), atendente de lanchonete (2), atendente telefônico (2), auxiliar de confeiteiro (3), auxiliar de estocagem (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de execução (1), auxiliar de expedição (8), auxiliar de faturamento (2), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de serviços gerais (4), auxiliar de vendas (1), auxiliar de gestão de pessoas (1), balconista de padaria (1), barman (1), camareira (2), camareira líder (2), carpinteiro (1), chapeiro (1), confeiteiro (1), coordenador de nutrição (1), costureira retista (1), cozinheira (1), editor de mídias eletrônicas (1), encanador (1), enfermeiro (4), escorador (1), estágio de ensino médio (4), estágio métricas (1), estoquista (1), fiscal de loja (1), fiscal de salão (1), líder de departamento (1), líder de vendas (1), mecânico diesel (2), mecânico veicular (1), meio oficial cozinha (1), menor aprendiz (9), motoboy (1), motorista carreteiro (10), motorista de entrega (10), nutricionista (1), oficial polivalente (1), operador de empilhadeira (3), pedreiro (1), pintor de carretas (1), pizzaiolo (1), promotor de vendas (3), representante de atendimento (20), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (10), técnico enfermagem (6), técnico de segurança do trabalho (3), TI webdesigner (1), topógrafo (1), vendedor de autopeças (1), vendedor de cursos (1), vendedor externo (2), vendedor externo PJ - contrato (1) e vendedor interno (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo/ recepcionista (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de serviços gerais (4), auxiliar administrativo operacional (1), assessor de cliente (1), auxiliar administrativo (2), aprendiz de elétrica e solda (10), atendente (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar operacional (2), caixa (1), empacotador (1), estoquista (1), fiscal de salão (1), movimentador de mercadorias (1), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing ativo (5), promotor de vendas (2), técnico de enfermagem do trabalho (1) e vendedor externo (1).

SINE DE ANCHIETA



Vagas: Cozinheiro (1), auxiliar de cozinha (1) e auxiliar administrativo (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Confeiteiro (1) e auxiliar de confeiteiro (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (1), cozinheiro (1), empregada doméstica (1), garçom (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), montador de estruturas metálicas (1), padeiro (1), técnico agrícola (1), técnico de manutenção de equipamentos de informática (1), técnico de segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador marmorista (2), auxiliar de produção (5), controlador de pragas (2) e motofrentista (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de limpeza PCD (2), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de técnico de mecânica (1), costureira em geral (1), cozinheiro de restaurante (1), encarregado de cozinha (1), encarregado de obras ( 1), fresador (1), impressor digital (1), operador de telemarketing PCD (20), pedreiro PCD (2), pintor de obras (2), serralheiro (1) e torneiro mecânico (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Analista pesquisador de mercado (1), analista de contratos construção civil (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de loja PCD (1), assistente técnico de qualidade (1), atendente de loja PCD (1), auxiliar de cozinha PCD (1), caixa de loja PCD (1), cozinheira de restaurante (1), estágio farmácia (1), estágio administração (1), estoquista PCD (1), engenheiro químico (1), fiscal de obras (1), gerente de loja (1), instalador de acessórios automotivos (1), op. estação de tratamento de água e esgoto (1), secretário para clínica médica (1), técnico de contratos na construção civil (1), vendedor no comércio varejista PCD (1), técnico de informática (1), técnico de segurança do trabalho (1), vendedor de carros semi-novos (1), vendedor em comércio atacadista (1) e vendedor de porta a porta (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Auxiliar de eletricista PCD (1), analista de TI (1), analista de contratos (1), atendente de cafeteria (1), caldeireiro (1), cozinheira (1), doméstica (1), embalador a mão PCD (2), líder de produção (1), maçariqueiro (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de máquinas pesadas (1), op. maquina de bordar (1), operador de retro-escavadeira (2), tosador/banho (1), técnico de geotécnia (2), técnico de eletromecânico (1), técnico de manutenção em balança (1), técnico de edificações (1) e vendedor externo (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Auxiliar de escritório (1), fonoaudiólogo (3), trabalhador rural (1), técnico em manutenção de máquinas (1), vendedor externo (2), auxiliar de mecânico (1), técnico de informática (1), pizzaiolo (1), cozinheira (1), vendedor externo (9), motoboy (1), instrutor de informática (1), setores diversos para PCDs (1), técnico de segurança do trabalho (1), açougueiro (1), auditor de produtos (1), cozinheira (1), auxiliar de açougue (1), separador de mercadorias (1), empregada doméstica (2) e auxiliar de serviços gerais (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Assistente de informática (1), atendente de lanchonete (1), auxiliar de serviços gerais PCD (3), auxiliar de eletrônica (3), auxiliar de manutenção (4), babá (1), barman (1), cabeleireiro (1), caseiro (1), cozinheiro (1), chapista de restaurante (1), churrasqueiro (1), costureira (1), cozinheira (1), dentista clínico geral (1), dentista ortodontista (1), eletricista automotivo (1), garçom (1), instrutor de cursos (1), mecânico automotivo (2), motorista (1), nutricionista (1), op. empilhadeira (1), representante comercial (1), técnico de enfermagem (5), técnico de enfermagem do trabalho (2), vendedor (1) e vendedor externo (10).





