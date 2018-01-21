Cursos para aprender profissões da moda têm salário de até R$ 15 mil

"Trabalho por conta própria e em parcerias com bufê. Nem todo mundo faz bolo trufado, por exemplo, e agora quero oferecer mais esse produto para os clientes" - Thaisa Rocha Saraiva, inscrita no curso de chocolateiro profissional Crédito: Vitor Jubini

Cozinha fitness, paisagismo para pequenos ambientes e massagem desportiva são cursos que surgiram para acompanhar as mudanças de hábito e estilo de vida da população. Essas profissões da moda permitem ganhar até R$ 15 mil por mês e ainda trabalhar por conta própria.

Só para se ter uma ideia, uma pessoa que trabalha com unhas em gel, outro curso da moda, pode faturar mensalmente até R$ 15 mil. A aplicação da técnica custa entre R$ 100 e R$ 150 e, segundo a empresária, Ariadne Guedes, o faturamento varia de acordo com a produção e agilidade da profissional.

Já quem domina a técnico de micropigmentação, que consiste em deixar lábios corados e olhos delineados, consegue ganhar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por mês.

Há alguns anos, as pessoas usavam a tatuagem para corrigir a boca e os olhos e o trabalho ficava um pouco grosseiro. Agora a técnica foi melhorada e quem trabalha com micropigmentação é especialista em cores. Outra modalidade em alta, que cresceu muito e ainda terá muito mercado é a de sobrancelhas micropigmentadas, afirma

Na área de gastronomia, também há muitas opções, como cursos para trabalhar com food truck ou food bike, cozinha fitness, hambúrguer gourmet, entre outros. O valor cobrado por cada qualificação varia por instituição e tipo do curso.

Outra alternativa para quem quer seguir no ramo gastronômico são as aulas de chocolateiro profissional. Os alunos aprendem a base da matéria-prima, legislação, técnicas de temperagem e finalização e ficam prontos para trabalhar na produção de chocolates, ovos de páscoa, bombons, trufas e outras delícias.

Essa especialização foi a escolhida por Thaisa Rocha Saraiva, que já trabalha no ramo da gastronomia há três anos. Segundo ela, essa nova habilidade vai ampliar seu leque de atuação.

Já fiz outros cursos e trabalho por contra própria e em parcerias com bufê. Nem todo mundo trabalha com bolo trufado, por exemplo, e agora quero oferecer mais esse produto para os clientes, diz.

Desenvolvimento

O curso de qualificação ajuda a desenvolver habilidades específicas e direcionadas às necessidades dos profissionais. Além disso, a instrução pode fazer com que as pessoas se tornem mais eficientes, com alta empregabilidade no mercado.

De acordo com o gerente de Comunicação e Marketing do Senac, Leonardo Davel Fernandes, a instituição passa a oferecer cerca de 20 novas opções de cursos. Entre eles o de paisagismo para pequenos ambientes e hambúrguer gourmet.

Os cursos são escolhidos pela instituição de acordo com a demanda do mercado. Já o perfil do aluno é muito heterogêneo, de jovens a pessoas mais velhas, desempregados, profissionais que querem mudar de área de atuação, pessoas que almejam promoções ou ganhar dinheiro extra, por exemplo, destaca o gerente.

OPÇÕES DE CURSO

Senac

Inscrição

Em uma das unidades do Senac. Informações: www.es.senac.br

Cozinha fitness

Conhecimentos para o preparo culinário voltado para a boa forma física. Custo: R$ 320

Paisagismo para pequenos ambientes

O aluno aprende a desenvolver projetos com metragens reduzidas. Custo:R$ 330

Massagem desportiva

Técnicas de massagem terapêutica e desportiva. Custo: 2 parcelas de R$ 215. No total, R$ 430.

Hambúrguer gourmet

Conhecimento para o preparo de hambúrguer gourmet. Custo: R$ 140

Instituto Gourmet

Inscrição

Nas unidades da Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. Informações: institutogourmet.com

Food trucker profissional

Receitas, noções de administração e empreendedorismo, voltados para quem quer trabalhar com food trucks e food bikes. Custo: Entrada de R$ 249, mais seis parcelas de R$ 399.

Chocolateiro profissional

Destinado a quem quer trabalhar na produção de chocolates, ovos de páscoa, bombons, trufas e outros. Custo: Entrada de R$ 249, mais seis parcelas de R$ 399.

Italian chef

Aulas com receitas de entradas quentes e frias, massas secas e frescas, risotos e sopas e carnes. Custo: Entrada de R$ 249, mais seis parcelas de R$ 399.

Ariadne Beauty Nails

Inscrições

No Centro Empresarial Moxuara, que fica no Shopping Moxuara, em Cariacica. Informações: 99773-4724.

Unha em gel

Preparação da unha, aplicação do gel de alongamento, decoração e acabamento. Custo: R$ 499

Beleza na Chic MakeUp

Inscrições

Glam Eyes

Maquiagem para os olhos. Custo: R$ 150

Espaço Ju Aguiar

Inscrições

Rua Desembargador Sampaio, 106, Praia do Canto, Vitória. Informações: 4042-0949

Design de sobrancelhas

Identificação de tipos de rosto, aplicação de henna e diversos tipos de pinças. Custo: R$ 600

Curso completo de design e micropigmentação de sobrancelhas

Conhecimento voltado tanto para o design de sobrancelhas quanto para a micropigmentação. Custo: R$ 3.500

Cursos avançados de micropigmentação técnica de lápis de olho, delineado e ombre shadow

Voltados para capacitar profissionais de micropigmentação já formados para as novas técnicas do mercado. Custo: R$ 1,9 mil cada.

Studio Vanessa Cabral

Inscrição

Rua Marins Alvarino, 322, Itararé, Vitória. Informações: 3314- 5208

Micropigmentação de aréola mamária

Aprende micropigmentação voltada para reconstrução de aréolas em mulheres que passaram por mastectomia e buscam a recuperação da autoestima. Custo: R$ 2 mil.

Café Teugrano

Inscrição

Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto.

Coquetelaria com café

Criação de drinques alcoólicos e não-alcoólicos com a bebida, utilizando infusões e chás. Custo: o valor dos cursos é sob consulta.

Barista básico