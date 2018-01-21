Cursos para aprender profissões da moda têm salário de até R$ 15 mil

Cozinha fitness, paisagismo para pequenos ambientes e massagem desportiva são cursos que surgiram para acompanhar as mudanças de hábito e estilo de vida da população. Essas profissões da moda permitem ganhar até R$ 15 mil por mês e ainda trabalhar por conta própria.
Só para se ter uma ideia, uma pessoa que trabalha com unhas em gel, outro curso da moda, pode faturar mensalmente até R$ 15 mil. A aplicação da técnica custa entre R$ 100 e R$ 150 e, segundo a empresária, Ariadne Guedes, o faturamento varia de acordo com a produção e agilidade da profissional.
Já quem domina a técnico de micropigmentação, que consiste em deixar lábios corados e olhos delineados, consegue ganhar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por mês.
Há alguns anos, as pessoas usavam a tatuagem para corrigir a boca e os olhos e o trabalho ficava um pouco grosseiro. Agora a técnica foi melhorada e quem trabalha com micropigmentação é especialista em cores. Outra modalidade em alta, que cresceu muito e ainda terá muito mercado é a de sobrancelhas micropigmentadas, afirma
Na área de gastronomia, também há muitas opções, como cursos para trabalhar com food truck ou food bike, cozinha fitness, hambúrguer gourmet, entre outros. O valor cobrado por cada qualificação varia por instituição e tipo do curso.
Outra alternativa para quem quer seguir no ramo gastronômico são as aulas de chocolateiro profissional. Os alunos aprendem a base da matéria-prima, legislação, técnicas de temperagem e finalização e ficam prontos para trabalhar na produção de chocolates, ovos de páscoa, bombons, trufas e outras delícias.
Essa especialização foi a escolhida por Thaisa Rocha Saraiva, que já trabalha no ramo da gastronomia há três anos. Segundo ela, essa nova habilidade vai ampliar seu leque de atuação.
Já fiz outros cursos e trabalho por contra própria e em parcerias com bufê. Nem todo mundo trabalha com bolo trufado, por exemplo, e agora quero oferecer mais esse produto para os clientes, diz.
Desenvolvimento
O curso de qualificação ajuda a desenvolver habilidades específicas e direcionadas às necessidades dos profissionais. Além disso, a instrução pode fazer com que as pessoas se tornem mais eficientes, com alta empregabilidade no mercado.
De acordo com o gerente de Comunicação e Marketing do Senac, Leonardo Davel Fernandes, a instituição passa a oferecer cerca de 20 novas opções de cursos. Entre eles o de paisagismo para pequenos ambientes e hambúrguer gourmet.
Os cursos são escolhidos pela instituição de acordo com a demanda do mercado. Já o perfil do aluno é muito heterogêneo, de jovens a pessoas mais velhas, desempregados, profissionais que querem mudar de área de atuação, pessoas que almejam promoções ou ganhar dinheiro extra, por exemplo, destaca o gerente.
OPÇÕES DE CURSO
Senac
Inscrição
Em uma das unidades do Senac. Informações: www.es.senac.br
Cozinha fitness
Conhecimentos para o preparo culinário voltado para a boa forma física. Custo: R$ 320
Paisagismo para pequenos ambientes
O aluno aprende a desenvolver projetos com metragens reduzidas. Custo:R$ 330
Massagem desportiva
Técnicas de massagem terapêutica e desportiva. Custo: 2 parcelas de R$ 215. No total, R$ 430.
Hambúrguer gourmet
Conhecimento para o preparo de hambúrguer gourmet. Custo: R$ 140
Instituto Gourmet
Inscrição
Nas unidades da Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. Informações: institutogourmet.com
Food trucker profissional
Receitas, noções de administração e empreendedorismo, voltados para quem quer trabalhar com food trucks e food bikes. Custo: Entrada de R$ 249, mais seis parcelas de R$ 399.
Chocolateiro profissional
Destinado a quem quer trabalhar na produção de chocolates, ovos de páscoa, bombons, trufas e outros. Custo: Entrada de R$ 249, mais seis parcelas de R$ 399.
Italian chef
Aulas com receitas de entradas quentes e frias, massas secas e frescas, risotos e sopas e carnes. Custo: Entrada de R$ 249, mais seis parcelas de R$ 399.
Ariadne Beauty Nails
Inscrições
No Centro Empresarial Moxuara, que fica no Shopping Moxuara, em Cariacica. Informações: 99773-4724.
Unha em gel
Preparação da unha, aplicação do gel de alongamento, decoração e acabamento. Custo: R$ 499
Beleza na Chic MakeUp
Inscrições
Pelo e-mail [email protected] ou por telefone 3101-6770.
Glam Eyes
Maquiagem para os olhos. Custo: R$ 150
Espaço Ju Aguiar
Inscrições
Rua Desembargador Sampaio, 106, Praia do Canto, Vitória. Informações: 4042-0949
Design de sobrancelhas
Identificação de tipos de rosto, aplicação de henna e diversos tipos de pinças. Custo: R$ 600
Curso completo de design e micropigmentação de sobrancelhas
Conhecimento voltado tanto para o design de sobrancelhas quanto para a micropigmentação. Custo: R$ 3.500
Cursos avançados de micropigmentação técnica de lápis de olho, delineado e ombre shadow
Voltados para capacitar profissionais de micropigmentação já formados para as novas técnicas do mercado. Custo: R$ 1,9 mil cada.
Studio Vanessa Cabral
Inscrição
Rua Marins Alvarino, 322, Itararé, Vitória. Informações: 3314- 5208
Micropigmentação de aréola mamária
Aprende micropigmentação voltada para reconstrução de aréolas em mulheres que passaram por mastectomia e buscam a recuperação da autoestima. Custo: R$ 2 mil.
Café Teugrano
Inscrição
Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto.
Coquetelaria com café
Criação de drinques alcoólicos e não-alcoólicos com a bebida, utilizando infusões e chás. Custo: o valor dos cursos é sob consulta.
Barista básico
Aprende sobre a origem do café, suas espécies e variedade, a vaporização do leite, o expresso e suas variações e a função do barista. Custo: o valor dos cursos é sob consulta.