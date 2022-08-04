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11 cidades capixabas

Cursos grátis na área de turismo estão com inscrições abertas no ES

Interessados deverão se cadastrar nas prefeituras dos municípios contemplados por atual fase do programa de qualificação do governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2022 às 09:40

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 09:40

A Secretaria de Turismo (Setur) do Espírito Santo vai oferecer cursos gratuitos de qualificação na área do turismo em 11 cidades capixabas agora em agosto. As inscrições estão abertas  e podem ser feitas nas prefeituras.
O módulo faz parte de um plano de capacitações, que tiveram início em junho. Na fase atual, serão ministradas aulas sobre cozinha mediterrânea, como atender bem o turista, culinária italiana, camareira, entre outras opções.
As aulas são ministradas por técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e acontecem em espaços disponibilizados pelas secretarias de Turismo municipais, que também são responsáveis pelas inscrições.
Hotel Senac
Curso de camareira é uma das opções. As aulas são ministradas pelo Senac Crédito: Hotel Senac/Divulgação

Confira os cursos e como se inscrever

São Roque de Canaã
Curso: Bem receber o Turista
Data: 08 a 12/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3729-1997

Alfredo Chaves 
Curso: Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais
Data: 08 a 18/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 99819-9373 / (27) 99725-8824 

Marechal Floriano
Curso: Cozinha Italiana
Data: 08 a 11/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3288-1419 

Cachoeiro de Itapemirim
Curso Técnicas para Monitor de Turismo
Data: 08 a 12/08
Inscrição: turismo@[email protected]
Contato: (28) 3155-5342 

Santa Teresa
Curso Cozinha Mediterrânea 
Data: 15 a 18/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3259.2357 

Cariacica
Curso Cozinha Mediterrânea
Data: 22 a 24/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3346-6343

Santa Leopoldina
Curso: Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação
Data: 22/08 a 01/09
Inscrição: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Contato: (27) 3266.1722 

Guarapari
Curso Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais
Data: 22 a 26/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3362.3005 

Castelo
Curso bem receber o Turista
Data: 29/08 a 02/10
Inscrição: [email protected]
Contato: (28) 3542.6300

Venda Nova do Imigrante
Curso: Barista – Preparo e serviço de café
Data: 29 a 31/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (28) 9991-9280

Anchieta
Curso Bem Receber o Turista
Data: 29/08 a 02/09
Inscrição: [email protected]
Contato: (28) 3536.3667

Com informações da Setur

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