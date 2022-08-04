Cursos grátis na área de turismo estão com inscrições abertas no ES

São Roque de Canaã

Curso: Bem receber o Turista

Data: 08 a 12/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3729-1997



Alfredo Chaves

Curso: Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 08 a 18/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 99819-9373 / (27) 99725-8824

Marechal Floriano

Curso: Cozinha Italiana

Data: 08 a 11/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3288-1419

Cachoeiro de Itapemirim

Curso Técnicas para Monitor de Turismo

Data: 08 a 12/08

Inscrição: turismo@[email protected]

Contato: (28) 3155-5342

Santa Teresa

Curso Cozinha Mediterrânea

Data: 15 a 18/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3259.2357

Cariacica

Curso Cozinha Mediterrânea

Data: 22 a 24/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3346-6343

Santa Leopoldina

Curso: Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 22/08 a 01/09

Inscrição: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Contato: (27) 3266.1722

Guarapari

Curso Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 22 a 26/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3362.3005

Castelo

Curso bem receber o Turista

Data: 29/08 a 02/10

Inscrição: [email protected]

Contato: (28) 3542.6300

Venda Nova do Imigrante

Curso: Barista – Preparo e serviço de café

Data: 29 a 31/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (28) 9991-9280

Anchieta

Curso Bem Receber o Turista

Data: 29/08 a 02/09

Inscrição: [email protected]

Contato: (28) 3536.3667