Cursos grátis na área de turismo estão com inscrições abertas no ES

Confira os cursos e como se inscrever
São Roque de Canaã
Curso: Bem receber o Turista
Data: 08 a 12/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3729-1997
Alfredo Chaves
Curso: Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais
Data: 08 a 18/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 99819-9373 / (27) 99725-8824
Marechal Floriano
Curso: Cozinha Italiana
Data: 08 a 11/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3288-1419
Cachoeiro de Itapemirim
Curso Técnicas para Monitor de Turismo
Data: 08 a 12/08
Inscrição: turismo@[email protected]
Contato: (28) 3155-5342
Santa Teresa
Curso Cozinha Mediterrânea
Data: 15 a 18/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3259.2357
Cariacica
Curso Cozinha Mediterrânea
Data: 22 a 24/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3346-6343
Santa Leopoldina
Curso: Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação
Data: 22/08 a 01/09
Inscrição: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Contato: (27) 3266.1722
Guarapari
Curso Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais
Data: 22 a 26/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (27) 3362.3005
Castelo
Curso bem receber o Turista
Data: 29/08 a 02/10
Inscrição: [email protected]
Contato: (28) 3542.6300
Venda Nova do Imigrante
Curso: Barista – Preparo e serviço de café
Data: 29 a 31/08
Inscrição: [email protected]
Contato: (28) 9991-9280
Anchieta
Curso Bem Receber o Turista
Data: 29/08 a 02/09
Inscrição: [email protected]
Contato: (28) 3536.3667