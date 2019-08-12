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Provas em outubro

Conselho de Farmácia abre concurso com salário de até R$ 7 mil

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior; inscrições podem ser feitas até 23 de setembro

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 12:12

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

12 ago 2019 às 12:12
Conselho Regional de Farmácia contará com reforço de pessoal Crédito: Pixabay
O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior.
> 34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil
A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019. A taxa de participação é de R$ 42 para quem tem nível médio e R$ 48 para o nível superior.
O concurso contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 27 de outubro. Para os cargos de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos.
> Prefeitura de Guarapari abre concurso com 94 vagas
Quem tem o nível médio pode se inscrever para o cargo de assistente administrativo. De acordo com o edital, são três vagas imediatas. O salário é de R$ 2.154,88, mais benefícios.
Os cargos que exigem o nível superior são: técnicos de nível superior - Administração (2), técnico de nível superior - Contabilidade (1) e Farmacêutico (3). A remuneração varia de R$ 3.232.52 a R$ 7.058,96.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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