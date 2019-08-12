Conselho de Farmácia abre concurso com salário de até R$ 7 mil

Conselho Regional de Farmácia contará com reforço de pessoal Crédito: Pixabay

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior.

www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019. A taxa de participação é de R$ 42 para quem tem nível médio e R$ 48 para o nível superior. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônicoaté as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019. A taxa de participação é de R$ 42 para quem tem nível médio e R$ 48 para o nível superior.

O concurso contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 27 de outubro. Para os cargos de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos.

Quem tem o nível médio pode se inscrever para o cargo de assistente administrativo. De acordo com o edital, são três vagas imediatas. O salário é de R$ 2.154,88, mais benefícios.