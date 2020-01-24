Confira as vagas para aprender uma profissão em Guarapari

Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 60 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES em Guarapari.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
AS VAGAS
- POLO: EEEM Doutor Silva Mello
- Endereço: Rua Lauro Simões, 366, Itapebussu, Guarapari
- Bairro: Ipiranga, Olaria e São Judas Tadeu
- Cursos: Recepcionista (30) e assistente de recursos humanos (30).