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Qualificação

Confira as vagas para aprender uma profissão em Guarapari

Oferta é de 60 vagas para cursos de recepcionista e assistente de recursos humanos; inscrições até 2 de fevereiro

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 15:45
Oportunidades para trabalhar com recursos humanos  Crédito: Pintrest
Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 60 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES em Guarapari.

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Mais de 2,1 mil vagas para aprender uma profissão no ES

Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

AS VAGAS

  • POLO: EEEM Doutor Silva Mello
  • Endereço: Rua Lauro Simões, 366, Itapebussu, Guarapari
  • Bairro: Ipiranga, Olaria e São Judas Tadeu
  • Cursos: Recepcionista (30) e assistente de recursos humanos (30).
> Leia mais sobre Concursos & Emprego

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