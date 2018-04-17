Confira as vagas de estágio abertas com bolsa de até R$ 1 mil

Confira as vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades disponíveis esta semana. As chances são para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem passar de R$ 1 mil mensais.

Somente o governo do Estado são mais de 4 mil vagas, sendo mil delas destinadas a estudantes de licenciatura. Há ainda 3,2 mil vagas para o programa Jovens Valores.

Já no Instituto Euvaldo Lodi (IEL) são nove vagas de estágio nos municípios Vitória, Serra e Viana. O benefício varia de R$ 500,00 a R$ 1.030,40, com possibilidade de auxílio Transporte, Alimentação e Plano de Saúde.

Confira as vagas

IEL

Inscrições: Interessados na vaga devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es,

Bolsas: R$ 500,00 a R$ 1.030,40

Vagas: Análise de desenvolvimento de sistema ou ciência da computação, técnico em alimentos, engenharia, administração, direito e técnico em edificações.

PROGRAMA JOVENS VALORES

Vagas: 3.292, que contemplam mais de 60 formações diferentes. Dentre os cursos com maior número de vagas estão Administração, Direito, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Educação Física, Pedagogia, Arquivologia e os cursos Técnicos de Administração e Informática,

Inscrições: podem ser feitas até 10 de maio, no site podem ser feitas até 10 de maio, no site www.jovensvalores.es.gov.br

Bolsa: Os estudantes terão carga horária de 20 horas semanais e bolsa mensal no valor de R$ 598,95, além de auxílio transporte.

SEDU

Vagas: mil oportunidades por meio do programa Bolsa Estágio Formação Docentes. Podem participar os alunos dos cursos de licenciatura de Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Física, Química e Pedagogia.

Bolsa: R$ 570,42, mais vale transporte. Podem participar estudantes que estejam a partir do quarto período do curso. A carga horária é de 20 horas semanais.