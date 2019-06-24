'Concursos da PRF e PF serão exceções', afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro falou, no último sábado (22), sobre a abertura de concursos públicos no governo federal. Ele afirmou que dificilmente novos certames serão autorizados, por conta das restrições orçamentárias.
Ele lembrou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já decidiu conter os gastos do governo com pessoal. Entretanto, o chefe do Poder Executivo revelou que as seleções da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal serão exceções na política de contenção de gastos do governo.
A declaração foi feita pelo presidente ao afirmar que não é o governo que cria vagas. Segundo ele, o caminho para reduzir o desemprego é o crescimento da economia com investimentos privados.
Paulo Guedes decidiu basicamente que poucas áreas terão concurso, porque não tem como pagar mais. O problema é esse. A gente até gostaria em uma área ou outra. Abri uma exceção para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Fora isso, dificilmente teremos concurso no Brasil nos próximos poucos anos,disse.