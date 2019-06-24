'Concursos da PRF e PF serão exceções', afirma Bolsonaro

A declaração foi feita pelo presidente ao afirmar que não é o governo que cria vagas. Segundo ele, o caminho para reduzir o desemprego é o crescimento da economia com investimentos privados.

Paulo Guedes decidiu basicamente que poucas áreas terão concurso, porque não tem como pagar mais. O problema é esse. A gente até gostaria em uma área ou outra. Abri uma exceção para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Fora isso, dificilmente teremos concurso no Brasil nos próximos poucos anos,disse.