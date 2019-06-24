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Processo seletivos

'Concursos da PRF e PF serão exceções', afirma Bolsonaro

Presidente comentou sobre a decisão de conter gastos com a contratação de pessoal

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2019 às 17:36
Bolsonaro diz que quem cria emprego são as empresas e não o governo Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro falou, no último sábado (22), sobre a abertura de concursos públicos no governo federal. Ele afirmou que dificilmente novos certames serão autorizados, por conta das restrições orçamentárias.
> Polícia Federal quer abrir concurso com 3.460 vagas
Ele lembrou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já decidiu conter os gastos do governo com pessoal. Entretanto, o chefe do Poder Executivo revelou que as seleções da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal serão exceções na política de contenção de gastos do governo.
A declaração foi feita pelo presidente ao afirmar que não é o governo que cria vagas. Segundo ele, o caminho para reduzir o desemprego é o crescimento da economia com investimentos privados.
> PRF deve abrir concurso com 4.435 vagas
Paulo Guedes decidiu basicamente que poucas áreas terão concurso, porque não tem como pagar mais. O problema é esse. A gente até gostaria em uma área ou outra. Abri uma exceção para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Fora isso, dificilmente teremos concurso no Brasil nos próximos poucos anos,disse.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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