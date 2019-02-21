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Justiça

Concurso da PRF é temporariamente suspenso

Exames foram aplicados no dia 3 de fevereiro; oferta é de 500 vagas que atraiu mais de 129 mil candidatos

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 13:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 fev 2019 às 13:18
PRF está com concurso suspenso por conta de uma decisão judicial Crédito: Divulgação | PRF-ES
O concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está temporariamente suspenso. O anúncio foi feito pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe), banca que organiza a seleção.
Por meio de nota, a empresa esclareceu que a suspensão atende determinação de ação popular em tramitação na 2ª Vara Federal da Justiça do Ceará. O processo propõe que as fases do certames sejam realizadas em todas as capitais do país, e não apenas na cidade para lotação escolhida por cada candidato.
A primeira etapa do processo seletivo, composta por provas objetivas e discursivas, foi aplicada no dia 3 de fevereiro. No comunicado, o Cespe também informa que os resultados final e provisório dos exames serão divulgados em data oportuna.
O concurso da PRF oferece 500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal e registrou 129.152 inscrições em todo o país, sendo que os Estados que atraíram mais candidatos foram Pará, com 12.700; Goiás, com 12.605; e Rio Grande do Sul, com 11.559 inscritos.
A seleção é destinada a candidatos com curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais. A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.
O certame terá ainda teste de aptidão física, avaliações de saúde e psicológica, análise de títulos, investigação social e curso de formação.
Concurso da PRF é temporariamente suspenso

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