Caixa publica edital de concurso com 184 vagas e salário de até R$ 16,4 mil

Atualização
13/11/2025 - 2:05
A Caixa Econômia Federal alterou a remuneração inicial dos cargos disponíveis no concurso. O texto foi atualizado.
A Caixa Econômica Federal publicou nesta sexta-feira (7) o edital de abertura do concurso público com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 16,4 mil.
As oportunidades estão distribuídas por todos os Estados, exceto o Mato Grosso. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A previsão é de que as nomeações ocorram ainda no primeiro semestre de 2026, já que os resultados finais estão previstos para maio.
As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame.
Vagas
- Arquiteto (36)
- Engenheiro Civil (103)
- Engenheiro de Segurança (3)
- Engenheiro Elétrico (13)
- Engenheiro Mecânico (5)
- Médico do Trabalho (24)
O certame prevê ainda cadastro de reserva com 552 oportunidades. Os aprovados podem ser convocados pelo banco durante a validade do certame.
Requisitos
Os candidatos devem ter nível superior na respectiva área de atuação. Em alguns casos, pode haver exigência de registro no conselho profissional e/ou pós-graduação com carga horária mínima prevista em edital.
Remuneração
Os arquitetos e engenheiros terão remuneração de R$ 16.495, para carga horária de 40 horas semanais.
Já os ganhos para médicos de trabalho serão de R$ 12.371, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.
Benefícios
Além do salário, os profissionais recebem:
- Assistência à saúde
- Previdência complementar
- Participação nos lucros e resultados (PLR)
- Auxílio-alimentação e refeição
- Vale-transporte
- Auxílio-creche.
Inscrições
Os interessados podem se inscrever das 10 horas do dia 7 de novembro até as 23h59 de 8 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame.
Taxa de inscrição
A taxa de participação será de R$ 68 para todos os cargos.
Quem tem direito à isenção?
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea. O prazo para pedir o benefício vai até 14 de novembro.
Etapas
O concurso contará com as seguintes etapas:
- Prova objetiva
- Exame discursivo
- Avaliação de títulos
Quando serão as provas?
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026.
Validade
O concurso terá um prazo de validade de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e prorrogável por igual período, a critério do banco.
Edital
Para ler o edital completo, acesse.
Caixa publica edital de concurso com 184 vagas e salário de até R$ 14,9 mil