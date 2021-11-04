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4.480 vagas

Banco do Brasil divulga resultado das provas objetivas

Também está disponível o resultado preliminar da redação; candidatos podem pedir revisão das notas até esta sexta-feira (5)

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 10:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 nov 2021 às 10:45
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Concurso do Banco do Brasil tem 44 vagas para o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Banco do Brasil divulgou nesta quinta-feira (4) o resultado definitivo da prova objetiva do concurso público para escriturário. A lista está disponível no site da Fundação Cesgranrio e dividida por região.
Os candidatos também podem conferir o resultado preliminar da redação. Os concorrentes que obtiveram nota inferior a 70 poderão solicitar vista do exame e a revisão da pontuação. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 12 de novembro. Já a lista final dos aprovados está prevista para 21 de dezembro.
As provas do certame foram aplicadas no dia 26 de setembro. Os participantes responderam 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.
Para ser aprovado, o candidato precisa ter alcançado, ao menos, 50% dos pontos no conjunto dos exames, além de estar classificado em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número do cadastro de reserva.
O concurso do Banco do Brasil oferece 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 44 foram destinadas ao Espírito Santo.
O processo seletivo da instituição é o mais concorrido da história, com a participação de 1.645.975 candidatos, sendo 1.605.751 participantes para o cargo de escriturário - agente comercial (tradicional) e 40.224 para a função de escriturário - agente de tecnologia (TI).

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