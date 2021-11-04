Banco do Brasil divulga resultado das provas objetivas

Concurso do Banco do Brasil tem 44 vagas para o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Os candidatos também podem conferir o resultado preliminar da redação. Os concorrentes que obtiveram nota inferior a 70 poderão solicitar vista do exame e a revisão da pontuação. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 12 de novembro. Já a lista final dos aprovados está prevista para 21 de dezembro.

As provas do certame foram aplicadas no dia 26 de setembro. Os participantes responderam 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

Para ser aprovado, o candidato precisa ter alcançado, ao menos, 50% dos pontos no conjunto dos exames, além de estar classificado em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número do cadastro de reserva.

O concurso do Banco do Brasil oferece 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 44 foram destinadas ao Espírito Santo