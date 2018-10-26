Assembleias Legislativas abrem concursos com salários de até R$ 29 mil

Assembleia Legislativa de Goiás vai preencher 157 vagas Crédito: Divulgação/ Alego

Quem quer trabalhar no Poder Legislativo deve ficar atento. Isso porque as Assembleias Legislativas de Goiás e da Bahia abriram concursos públicos para a contratação de servidores efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 29 mil.

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95.

Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95.

Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.

E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37.

Os candidatos inscritos para o cargo de procurador farão provas objetivas (20 de janeiro), discursivas (13 a 15 de março) e de títulos (2 a 4 de maio).

As provas objetivas para todos os cargos serão aplicadas no dia 20 de janeiro de 2019.

As inscrições poderão ser feitas de 18 de novembro a 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.

BAHIA

Também foram publicadas as regras para o concurso público da Assembleia Legislativa da Bahia. A remuneração varia de R$ 4.118,67 a R$ 4.872,61.

São 123 oportunidades distribuídas nos cargos de Técnico Legislativo - Administrativa (35); Técnico Legislativo - Agente de Polícia Legislativa (54); Técnico Legislativo - Odontologia (3); Analista Legislativo - Administração (5); Analista Legislativo - Análise de Sistemas/ Informática / Tecnologia da Informação (6); Analista Legislativo - Taquigrafia (3); Auditor Legislativo (3); Analista Legislativo - Enfermagem (1); Analista Legislativo - Jornalismo/ Comunicação (1); Analista Legislativo - Medicina do Trabalho (2); Analista Legislativo - Nutrição (1); Procurador (3) e Analista Legislativo - Redação e Revisão Legislativa (6).

As inscrições poderão ser feitas de 29 de outubro e 16 de novembro de 2018, no site da Fundação Getúlio Vagas (FGV) . A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 60 para nível médio, R$ 66 para nível médio/técnico e R$ 77 para cargos de nível superior.

As provas serão aplicadas no dia 16 de dezembro.



